Металлурги делят доли

ММК, занимавший в 2023–2024 годах первое место по поставкам плоского стального проката внутри страны, в 2025 году уступил позицию «Северстали». Доля последней выросла до 33%. Российский рынок более маржинальный, чем экспортный, и конкуренция на нем только усиливается.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ММК потерял первое место по поставкам плоского стального проката на российском рынке, лидером в 2025 году стала «Северсталь», говорится в обзоре «Т-Инвестиций» со ссылкой на данные MMI. «Северсталь» нарастила долю с 29% до 33%, ММК — снизил с 34% до 30%. На третьем месте остается НЛМК с долей 23%. Одновременно за год выросла доля импорта — с 11% до 12%.

«Кризис в стальной отрасли усиливает конкуренцию за премиальный российский рынок. Внутренние продажи остаются наиболее маржинальными для отечественных металлургов, в то время как экспортные едва прибыльны»,— отмечают в «Т-Инвестициях». Так, по их оценкам, стоимость горячекатаного проката в России превышает мировые цены более чем на $130 за тонну.

Задача усиления позиций на домашнем рынке — одна из ключевых для «Северстали», сообщили “Ъ” в компании.

Там заявили, что намерены укреплять позиции в том числе за счет увеличения доли новых продуктовых решений, развития инжиниринга, повышения гибкости логистики, производства продукции дальнейшего передела и совместных проектов. По итогам 2025 года компания отчиталась о росте продаж металлопродукции на 4% год к году, до 11,24 млн тонн. Продажи чугуна и слябов увеличились в 2,5 раза, до 1,16 млн тонн, реализация стали сократилась на 5%, до 4,52 млн тонн, отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) снизились на 1%, до 5,56 млн тонн (см. “Ъ” от 3 февраля). В ММК и НЛМК не ответили на вопросы “Ъ”.

«Сейчас прирост поставок на внутренний рынок можно обеспечить лишь за счет металлоконструкций, и "Северсталь" продолжит экспансию, так как есть и мощности, и финансовые возможности»,— говорит советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. В меньшей степени, по его словам, к процессу подключится «Евраз».

Дополнительно переориентации на внутренний рынок способствует замещение импорта в машиностроении и инфраструктуре на фоне ужесточения требований и возможного акциза на импортную сталь, что облегчает укрепление позиций для «Северстали» и НЛМК, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов, тогда как ММК, по его словам, в большей степени вынужден компенсировать падение доли в России экспортом. По данным, которые приводят «Т-Инвестиции», ММК в 2025 году увеличил отгрузки на зарубежные рынки на 48%, до 2 млн тонн, что стало максимумом с 2022 года.

По словам Дмитрия Орехова, основной потенциал роста в сегменте продукции с ВДС — в плоском прокате глубокой переработки, спрос на который обеспечивают локализация автопрома, железнодорожное машиностроение и инфраструктурные проекты.

В сегменте длинного проката, продолжает аналитик, востребованы арматура и сортовой прокат с улучшенными характеристиками для строительства, поэтому фокус смещается от массовых полуфабрикатов к продукции, где клиент доплачивает за сервис и спецификацию.



В 2025 году внутренние цены на сталь в России превышали экспортные котировки, что действительно ужесточает конкуренцию, особенно с учетом сильного рубля, прогнозируемого снижения ключевой ставки и, как следствие, возможного восстановления строительной отрасли, отмечает управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько. По ее мнению, в электроэнергетике также будет формироваться спрос на металл под строительство новых магистралей и модернизации ТЭС. Кроме того, ОАО РЖД планирует закупки подвижного состава, а это спрос на специальные профили и колесную сталь, перечисляет аналитик. В любом случае, замечает Елена Лазько, преимущества сохранят вертикально интегрированные компании за счет низкой себестоимости, широкого ассортимента, диверсификации и гибкой сбытовой сети.

Полина Трифонова