У металлургов сплавились доходы

Четвертый квартал 2025 года оказался одним из самых слабых для «Северстали» (MOEX: CHMF) как минимум за последние два года. Основная причина — низкий внутренний спрос и ограниченные возможности для экспорта, считают аналитики. В 2026 году компания прогнозирует дальнейшее снижение потребления металла в России, но рассчитывает сохранить полную загрузку мощностей.

«Северсталь» по итогам четвертого квартала 2025 года сократила выручку на 16% год к году, до 168,56 млрд руб., EBITDA — на 50%, до 23,45 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 14% против 23% годом ранее. Согласно обзору «Альфа-инвестиций», меньшую квартальную выручку за последние два года «Северсталь» получила только за первый квартал 2023 года (157,6 млрд руб.). Квартальная EBITDA оказалась на двухлетнем минимуме.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что результаты за квартал оказались хуже ожиданий.

«Ключевая причина ухудшения показателей — подавленный внутренний спрос на сталь из-за высоких процентных ставок и ограниченные возможности для экспорта»,— комментируют в «Альфа-инвестициях».

Акции «Северстали» на Московской бирже к 16:00 снижались на 0,2%, до 978,8 руб. за бумагу.

Чистый убыток «Северстали» в четвертом квартале составил 17,74 млрд руб. против 33,49 млрд руб. прибыли годом ранее. В компании пояснили, что главным образом это связано с убытком от обесценения долгосрочных активов. Свободный денежный поток по итогам квартала составил минус 8,64 млрд руб. против минус 2,2 млрд руб. годом ранее из-за снижения EBITDA и масштабных инвестиций.

Как пояснила «Северсталь», выручка, а следом и EBITDA сократились из-за падения средних цен, в том числе с увеличением доли полуфабрикатов в портфеле продаж. Так, реализация чугуна и слябов в четвертом квартале выросла на 17% год к году, до 0,43 млн тонн, стали — на 4%, до 1,18 млн тонн, отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) снизились на 7%, до 1,33 млн тонн. Выпуск чугуна увеличился на 2%, до 2,91 млн тонн, стали — на 3%, до 2,76 млн тонн.

По итогам 2025 года выручка «Северстали» сократилась на 14%, до 712,89 млрд руб., EBITDA — на 42%, до 137,61 млрд руб., рентабельность по EBITDA — на 10 процентных пунктов, до 19%.

Чистая прибыль упала на 79%, до 31,99 млрд руб., на фоне снижения прибыли от операционной деятельности и разового убытка от обесценения долгосрочных активов.

Производство чугуна за год выросло на 12%, до 11,21 млн тонн, стали — на 4%, до 10,8 млн тонн. Динамика в том числе связана с тем, что в 2024 году были крупные ремонты, отмечает «Северсталь». Продажи металлопродукции увеличились на 4%, до 11,24 млн тонн. Основной прирост показала реализация чугуна и слябов — в 2,5 раза, до 1,16 млн тонн. Продажи стали сократились на 5%, до 4,52 млн тонн, продукции с ВДС — на 1%, до 5,56 млн тонн.

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев отметил, что в 2025 году давление на цены во многих регионах мира оказывал рекордный китайский экспорт, а в России потребление стали снизилось примерно на 14% вслед за охлаждением экономики. По данным компании, в четвертом квартале цены на сталь в РФ были на 17% меньше, чем годом ранее, в декабре котировки составляли 44,8 тыс. руб. за тонну. С учетом слабого внутреннего спроса и отрицательного свободного денежного потока совет директоров «Северстали» решил не распределять дивиденды за четвертый квартал.

По словам господина Шевелева, в 2026 году компания ожидает дальнейшего снижения спроса на сталь, но рассчитывает сохранить полную загрузку мощностей, планируя произвести около 11,3 млн тонн стали.

Инвестиции на 2026 год прогнозируются в размере 147 млрд руб., что на 17,6% меньше, чем годом ранее. Из этой суммы 50 млрд руб. будут направлены на поддержание мощностей, 78 млрд руб.— на проекты развития.

При текущих экономических условиях «Северсталь» сфокусируется на оптимизации инвестиционной программы на следующие годы, говорит Александр Шевелев.

В «Альфа-инвестициях» обращают внимание, что компания дает осторожный прогноз на 2026 год, и указывают, что драйверов для качественного улучшения ситуации на рынке пока нет. По словам Ахмеда Алиева, несмотря на сокращение CAPEX год к году, 147 млрд руб.— довольно значительная сумма. «При таких инвестициях вероятность дивидендов за 2026 год выглядит крайне низкой»,— отмечает он. По мнению аналитиков БКС, основным катализатором для металлургов будет дальнейшее снижение ставки, что позволит перезагрузить строительный сектор и нормализовать спрос. В базовом сценарии это может произойти не ранее 2027 года, считают в БКС.

Анатолий Костырев