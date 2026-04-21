Чистая прибыль «Северстали» по МСФО упала в 370 раз за первый квартал

Чистая прибыль «Северстали» (MOEX: CHMF) по МСФО составила 57 млн руб. по итогам первого квартала 2026 года. Это в 370 раз ниже показателя за аналогичный период 2025-го (21,072 млрд руб.), следует из отчета компании.

Выручка «Северстали» в январе-марте сократилась на 19% — до 145,31 млрд руб. Снижение выручки связано с падением цен на металлургию, в том числе из-за роста доли полуфабрикатов в портфеле продаж, пояснили в компании. Показатель EBITDA упал на 54% — до 17,94 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 12% (-10 п. п.). Инвестиции компании упали на 34% — до 28,8 млрд руб.

Согласно операционным результатам «Северстали», компания сократила выпуск стали на 4% — до 2,72 млн т. Объем производства чугуна за отчетный период составил 2,89 млн т (-1%).

Из-за слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока в первом квартале компания решила не выплачивать дивиденды за этот период года. Это позволит «Северстали» сохранить финансовую устойчивость и завершить ключевые проекты, уточнили в пресс-службе.

ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, основные активы которой находятся в России. Существует на рынке с 1955 года — с начала работы Череповецкого металлургического комбината. Среди направлений деятельности компании указаны производство металлопроката, труб и метизной продукции, добыча железной руды, переработка металлопроката, строительство зданий из металлоконструкций.