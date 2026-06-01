«Северсталь» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры «Северстали» (MOEX: CHMF) утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, указано на сайте раскрытия информации.

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов на торжественном вечере в честь Дня Металлурга (июль 2025 года)

Согласно дивидендной политике, «Северсталь» стремится выплачивать дивиденды каждый квартал на уровне 100% от свободного денежного потока (FCF) при коэффициенте чистый долг / EBITDA ниже 0,5x. За 2025 год FCF компании составил -30,5 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA на конец года находилось на уровне -0,16х.

В последний раз «Северсталь» выплачивала дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года. Выплата составляла 49,06 руб. на акцию.

«Северсталь» — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из лидеров по производству стали в России. Ключевой актив компании — Череповецкий металлургический комбинат. Производственная мощность предприятия достигает 12 млн т стали в год. Большей частью «Северстали» (около 77,03%) владеет Алексей Мордашов.