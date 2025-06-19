Глава «Северстали» допустил остановку части металлургических производств в РФ

Комфортный уровень валютного курса для российских металлургов составляет 90-100 руб. за доллар, заявил гендиректор «Северстали» (MOEX: CHMF) Александр Шевелев. По его мнению, при таком уровне российская экономика остается конкурентоспособной и металлурги могут экспортировать продукцию в дальние страны. Господин Шевелев при этом не исключил остановку металлургических производств в России, чтобы сбалансировать предложение.

«Пока все идет к тому, что мы можем столкнуться в том числе и с остановкой даже некоторых предприятий,— сказал Александр Шевелев в интервью «России 24» на ПМЭФ (цитата по «Интерфаксу»), — у которых не очень хорошо с себестоимостью». Он выразил надежду на то, что «до этого не дойдет, и вовремя мы успеем ослабить жесткую хватку ДКП».

Александр Шевелев утвердительно ответил на вопрос, если ли риск того, что «Северсталь» свернет какие-то проекты. Однако он заверил, что компания ставит целью не сокращать крупные инвестиционные проекты.

По итогам мая российская сталелитейная отрасль показала положительную динамику производства в месячном сравнении. Но глобальных позитивных сигналов компании пока не видят: спрос на внутреннем рынке остается слабым, а экспортные возможности металлургов ограничены укреплением рубля и перепроизводством стали. Опрошенные «Ъ» участники рынка ожидают дальнейшего спада потребления продукции черной металлургии внутри страны.

Подробности — в материале «Ъ» «Сталь прорастает в мае».