Сталь объезжает поля

«Северсталь» в связи с общим снижением потребления металла запускает новые продукты для производителей сельхозтехники. Потребность сельхозмашиностроения РФ в специализированном прокате оценивается в 150–200 тыс. тонн в год. Аналитики указывают, что небольшие и узкопрофильные поставки для металлургов не всегда маржинальны. А производители техники отмечают слишком высокую стоимость российского металла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Северсталь» запустила мелкосерийное производство замкнутых сварных профилей из высокопрочной стали для производителей сельхозтехники и металлоконструкций, сообщили “Ъ” в компании. Проект предполагает возможность поставок небольшими партиями — от 20 тонн, что должно позволить покупателям оперативно модернизировать технику и внедрять новые модели.

Александр Шевелев, гендиректор «Северстали», июль, ТАСС: «Пока что мы видим все ускоряющееся падение спроса».

Фактическая потребность сельхозмашиностроения России в специализированном прокате оценивается в 150–200 тыс. тонн в год. Это включает высокопрочные замкнутые сварные профили, прецизионные трубы, износостойкий лист и прокат с повышенными требованиями к точности и механическим свойствам, говорит директор ассоциации «Руслом.Ком» Виктор Ковшевный. Он добавляет, что с учетом планов локализации, обновления парка и роста экспорта российской техники потенциальный объем потребления может вырасти до 1–1,5 млн тонн в год в течение ближайших лет.

Директор по работе с металлоторговыми компаниями и крупными переработчиками «Северстали» Иван Груздев отмечает, что сейчас предприятия сельхозмашиностроения закупают сварные профили на металлобазах, где представлены трубы и профили, не адаптированные под современные требования по прочности и форме. Это, продолжает он, снижает эффективность и долговечность как конструкций, так и сельхозтехники. А дефицитные типоразмеры, по словам господина Груздева, приходится закупать за рубежом.

Потребность в комплектующих в отрасли очень высокая, подтверждает директор «S+Консалтинг» Илья Грязнов. Он указывает, что уровень износа сельскохозяйственной техники оценивается примерно в 80%.

«В условиях усилившейся конкуренции с китайским производителем, роста стоимости логистики переориентация отечественного производителя на российские компоненты с более дешевой логистикой смогла бы поддержать предприятия»,— отмечает он. Но, подчеркивает эксперт, в первую очередь машиностроителям важны снижение ключевой ставки, субсидии государства и борьба с демпингом китайских компаний.

Другие металлурги также запускают новые продукты для машиностроения. «Евраз» в январе объявил о запуске производства тракторного башмака — изделия для гусеницы из высокопрочной стали. НЛМК и ММК производят сталь, пригодную для изготовления агрегатов и узлов сельхозтехники, но это не готовые изделия, а листы, арматура, крепеж, балки. В компаниях “Ъ” не ответили.

По оценкам Ильи Грязнова, при текущих затратах мелкие поставки могут быть убыточны для 60% металлургов. Хотя, как отмечает Виктор Ковшевный, в ситуации, когда традиционные рынки сбыта сократились в разы, поставки от 20 тонн специализированного проката стали для металлургов экономически оправданными, особенно при серийном характере и высокой марже. Источник “Ъ” в металлургической отрасли говорит, что производство сварного профиля экономически эффективно, в первую очередь для компаний, которые изготавливают сырье для этой продукции — рулонный подкат. Особенно это актуально при мелкосерийных поставках, добавляет он. «Но нужно учитывать, что на снижающемся рынке усиливается конкуренция за объемы, что приводит к еще большему снижению цен и рентабельности»,— предупреждает источник “Ъ” в отрасли.

В ассоциации «Росспецмаш» указывают, что одна из основных проблем для российского специализированного машиностроения — высокие цены на продукцию отечественных металлургов.

«Цены на российский металл на внутреннем рынке не должны быть выше, чем на зарубежных рынках. В нынешних условиях очень сложно говорить об эффективном развитии специализированного машиностроения»,— подчеркивают в объединении. В «Росспецмаше» добавили, что в своем июньском обращении в правительство РФ предложили путем сочетания стимулирующей налоговой политики и экспортных пошлин обеспечить снижение цен на металл до уровня, сопоставимого с себестоимостью.

Полина Трифонова, Наталия Мирошниченко