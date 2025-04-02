«Северсталь» выправила стан

«Северсталь» (MOEX: CHMF) начинает подготовку к запуску нового сортопроволочного стана мощностью 900 тыс. тонн на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). Проект стоимостью 15 млрд руб. планировался к запуску еще в 2022–2023 годах, но потребовалась замена европейского поставщика оборудования на китайского. Аналитики предупреждают, что инвестиции могут не окупиться из-за падения мировых цен на фоне переизбытка мощностей, кризиса в строительной отрасли России и ограниченных экспортных возможностей самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Череповецкого металлургического комбината

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Работа Череповецкого металлургического комбината

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Северсталь» объявила о старте холодной пусконаладки (прокрутка и настройка приводов черновой и промежуточной группы клетей) нового сортопроволочного стана 170 на площадке ЧерМК. В этом году планируется запустить часть оборудования. Горячая пусконаладка должна начаться в четвертом квартале текущего года. Выход на проектную мощность — 900 тыс. тонн продукции — запланирован на первое полугодие 2026 года, сообщает «Северсталь». Инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд руб.

В компании рассчитывают, что запуск стана по производству сорбитизированной катанки (сырье для метизного производства) позволит вывести на рынок новые продукты для строительства и машиностроения и удовлетворить требования ключевого переработчика сортового проката ЧерМК «Северсталь-Метиза». В «Северстали» “Ъ” уточнили, что около 70% продукции стана 170 будет направлено «Северсталь-Метизу». В перспективе новая линия будет выпускать круглый сортовой прокат и арматуру и заместит действующие станы 150 и 250, рассчитывают в компании.

10,4 миллиона тонн стали выплавила «Северсталь» в 2024 году, по данным компании.

Запустить стан 170 компания планировала еще в 2022–2023 годах. Но в процессе реализации «Северсталь» столкнулась с необходимостью смены поставщика основного оборудования, приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Александра Шевелева. Он добавил, что в итоге было найдено решение, позволяющее не только запустить оборудование, но и улучшить его технические параметры по сравнению с первоначальными. Согласно агентству AK&M, в 2020 году «Северсталь» сообщала, что поставщиком основного технологического оборудования, который также займется инжинирингом и пусконаладкой стана 170, стала итальянская Danieli. В «Северстали» “Ъ” сообщили, что европейского поставщика пришлось заменить на китайского, название которого раскрывать не стали. На фоне роста стоимости оборудования и его логистики, а также необходимости «пересборки» стана под новую технику, проект мог подорожать для компании на сумму до 100 млн руб., оценивает главный стратег УК «Вектор Капитал» Максим Худалов.

Емкость рынка стальной катанки в России и странах СНГ оценивается в 2,3–2,5 млн тонн, объем российского производства — в 0,7–1 млн тонн по итогам прошлого года.

Конкурентами «Северстали» на внутреннем рынке выступают «ММК-Метиз», «Промсорт» и «Новосталь-М», на рынках стран СНГ — Белорусский металлургический завод. По словам господина Худалова, российский рынок заполнен дешевой, низкокачественной китайской метизной продукцией и потребность в качественных изделиях высока.

Поскольку на ЧерМК начались пусконаладочные работы, стан 170 вполне может быть введен в эксплуатацию в срок, отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов. Но, хотя значительная часть сортового проката будет поставляться на «Северсталь-Метиз», объем спроса с его стороны может быть меньше, чем ранее ожидалось: из-за стагнации строительного сектора продажи продукции «Северсталь-Метиза» могут также просесть, указывает он.

Директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Коломиец добавляет, что возможностей для активного экспорта новой продукции у компании не будет, учитывая введенные санкции.

Она допускает, что запуск может вновь затормозиться внешними факторами. Как отмечают опрошенные “Ъ” эксперты, проект может не окупиться при сохранении текущей конъюнктуры — падении мировых цен на фоне переизбытка мощностей, замедлении спроса в Китае и активизации мер протекционизма во многих странах (см. “Ъ” от 31 марта).

В «Северстали» тем не менее сообщили “Ъ”, что экспорт продукции также планируется, не уточняя направления. По мнению Максима Худалова, в первую очередь речь может идти о рынках Ближнего Востока, Ирана и Латинской Америки, где не так сильна конкуренция с Китаем.

Полина Трифонова