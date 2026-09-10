«Северсталь» опровергла данные о претензиях Росприроднадзора к заводу в Череповце

В «Северстали» опровергли информацию о найденных Росприроднадзором нарушениях на Череповецком металлургическом комбинате. Компания сообщила, что по итогам проверки ведомство не установило превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ на источниках.

«Другие факторы, отмеченные в результатах профвизита надзорного ведомства, касаются недочетов в документационном сопровождении и не оказывают прямого влияния на экологическую обстановку»,— добавили в пресс-службе компании.

Проверка проходила с 18 августа по 4 сентября. Ранее издание «Вологда регион» сообщало, что поводом для нее послужили результаты мониторинга Росгидромета и Роспотребнадзора, согласно которым в жилых кварталах рядом с санитарно-защитной зоной компании фиксируют превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. После проверки, как указывает издание, Росприроднадзор выявил нарушения правил эксплуатации установок и средств контроля за выбросами, правил накопления и хранения отходов и другие. Также, пишет издание, ведомство выдало предприятию предписание об устранении нарушений.