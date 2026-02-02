Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $19 млрд

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на $19,392 млрд, подсчитало «РИА Новости» по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Лидером списка остался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние выросло на $3,46 млрд, до $29,9 млрд. Второе место сохранил основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с капиталом $27,5 млрд, прибавившим $1,28 млрд.

Третью строчку занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, увеличивший состояние на $1,93 млрд, до $25,6 млрд. На четвертое место опустился бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на $677 млн, до $24,4 млрд. Пятую позицию занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с капиталом $24,1 млрд.

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 500 богатейших людей мира, среди них 20 граждан России. Их совокупное состояние на 2 февраля оценивается в $318,48 млрд.