Глава «Северстали»: потребление металла в России в 2024–2025 годах упало на 18%

Потребление металлов в России в 2024–2025 годах сократилось на 18%. Об этом сообщил генеральный директор горнодобывающей компании «Северсталь» (MOEX: CHMF) Александр Шевелев в интервью череповецкому телеканалу «12».

«Спрос на металлопрокат, металлопотребление в России по итогу 2025 года снизился почти на 14%. На 4% он снизился в 2024 году, в 2025 году на 14%, то есть в совокупности — 18%. Это очень большое падение»,— отметил господин Шевелев (цитата по ТАСС).

Руководитель отметил проблемы металлургической отрасли России. Он напомнил, что российские металлурги всегда ориентировались на экспорт. В настоящее время высокая ключевая ставка и крепкий курс рубля не дают компаниям отрасли «экономически оправданно экспортировать продукцию», заявил господин Шевелев. Одновременно высокий курс рубля привлекает компании из-за рубежа — из Китая и Казахстана.

В результате, заявил Александр Шевелев, прибыль «Северстали» за год упала на 42%, а выручка — на 14%.

Как писал «Ъ», по оценкам «Северстали», в 2025 году спрос на металл в строительной отрасли — основном потребителе стали в России — снизился на 10% год к году, примерно до 30 млн тонн. В последней отчетности компания отмечала, что ожидает продолжения снижения общего внутреннего спроса на сталь в 2026 году.

«Северсталь» — один из крупнейших производителей стали в России, ее главный актив — Череповецкий металлургический комбинат.

