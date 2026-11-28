Суд отклонил иск Аргентины к Британии о приостановке нефтедобычи на Фолклендах
Международный трибунал по морскому праву отклонил иск правительства Аргентины, которое просило временно запретить Великобритании добывать нефть на Фолклендских островах. Об этом сообщила La Nacion по итогам заседания трибунала.
Фолклендские острова (или Мальвинские острова) — архипелаг, расположенный у побережья Аргентины, в южной части Атлантического океана. Территория находится под управлением Великобритании, однако архипелагом управляют также местные власти. Принадлежность островов Великобритании оспаривает Аргентина.
За то, чтобы отклонить прошение аргентинской стороны, проголосовали 18 участников заседания, против — 3 участника. Трибунал постановил, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска, поданного Буэнос-Айресом. Суд согласился с позицией Великобритании о том, что Аргентина сначала должна установить свой суверенитет над островом, чтобы претендовать на признание своих суверенных прав на территории.
По данным La Nacion, суд отклонил аргумент Аргентины о признании вод вокруг островов зоной пересекающихся морских прав. Кроме того, трибунал не принял заявление о том, что действия Великобритании мешают аргентине выполнять свои обязательства по защите и сохранению морской среды.