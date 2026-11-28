За то, чтобы отклонить прошение аргентинской стороны, проголосовали 18 участников заседания, против — 3 участника. Трибунал постановил, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска, поданного Буэнос-Айресом. Суд согласился с позицией Великобритании о том, что Аргентина сначала должна установить свой суверенитет над островом, чтобы претендовать на признание своих суверенных прав на территории.