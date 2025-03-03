«Северсталь» осталась без рабочих

«Северсталь» (MOEX: CHMF) заявила о возможной задержке крупнейшего проекта в черной металлургии. Речь идет о строительстве комплекса по выпуску сырья для стали на Череповецком металлургическом комбинате. Для этих работ компания планировала нанять более 2 тыс. иностранных граждан, однако не сможет это сделать из-за постановления губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Документ запрещает привлекать мигрантов к жилому и нежилому строительству. Первыми на проблему обратили внимание «Ведомости», “Ъ FM” отправил запрос в пресс-службу «Северстали».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Строительство комплекса в Череповце — крупнейший инвестпроект компании. «Северстали» нужно искать компромисс с властями, нанять российских рабочих быстро не получится, отметил главный стратег инвесткомпании «Вектор Капитал» Максим Худалов: «Компания называла цифры от 2,5 тыс. сотрудников до 6 тыс. Быстро найти такое количество трудовых ресурсов в регионе, я думаю, не представляется возможным, потому что объективно мы сейчас видим, что идет серьезная конкуренция за кадры между классическим бизнесом и новыми бизнесами, такими как доставка.

Одновременно мы понимаем, что ситуация с СВО тоже оттягивает часть трудовых ресурсов. Собрать их именно за счет строителей с российским гражданством по территории России можно, но это потребует значительных усилий и роста бюджета. Здесь можно говорить как минимум о трех, а то и, наверное, шестимесячной задержке реализации проекта.

Насколько я понимаю, уже появились в России так называемые общежития для мигрантов по саудовскому образцу: когда иностранные сотрудники приезжают на работу в определенный регион, их селят в достаточно комфортабельных условиях, но при этом эти условия не подразумевают свободного перемещения по территории, где они работают, и приезда их семей. При этом для компании и для бизнеса это будет все еще достаточно приемлемый по стоимости источник рабочей силы. Конечно, затраты на строительство таких пансионатов — это увеличение бюджета, но это приемлемое увеличение бюджета, которое, в принципе, компания может себе позволить, даже несмотря на непростую ситуацию, в которой сейчас находится сталелитейная отрасль».

В феврале губернатор Вологодской области сообщил в своем Telegram-канале о большом количестве обращений местных жителей: их беспокоит привлечение мигрантов к строительству в Череповце. Тогда чиновник пообещал принять меры. Постановление о запрете нанимать иностранных рабочих для строительства может сказаться не только на «Северстали», но и на другом бизнесе в регионе, отметил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Есть правительство региона, есть крупнейшее предприятие региона, крупнейший налогоплательщик. И вместо того, чтобы договориться о каком-то решении, которое устроит обе стороны, мы видим, что издается очень жесткий запрет, который затрагивает, помимо "Северстали", очень большое количество компаний, потому что сейчас в строительстве очень непростая ситуация с кадрами.

Можно подключить стройотряды, студентов, можно сделать все что угодно. Вопрос только в том, что это невозможно сделать сразу, оперативно и в моменте. Поэтому, когда выходит столь жесткое распоряжение, это огромный удар по строительной отрасли региона в целом. Наверное, если мы говорим про ситуацию с "Северсталью", то она даже где-то чуть более понятная, потому что там есть китайский подрядчик, который, очевидно, использует какое-то количество китайских специалистов, это неизбежная история. Поэтому в данном случае есть прямое противоречие: контракт заключался, когда действовала одна нормативная база, а сейчас действует другая нормативная база. Очевидно, как-то этот вопрос нужно будет разрешать».

Проект по производству железорудных окатышей в Череповце должен быть запущен в следующем году. Инвестиции в цех мощностью 10 млн тонн в год оценивались более чем в 110 млрд руб. Остановка строительства также может привести к разрыву контрактов с китайским поставщиком оборудования, следует из сообщения «Северстали».

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Елена Иванова