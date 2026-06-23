«В ближайшие три-пять лет мы увидим консолидацию рынка»

По прогнозам аналитиков и участников рынка, спрос на металлоконструкции в строительстве продолжит падать в 2026 году, и выйти на объемы потребления 2024 года отрасль может только через четыре года. Запуск новых проектов сдвигается из-за дорогого финансирования, а спрос смещается в сторону промышленных объектов. О перспективах и барьерах на рынке, конкуренции с небольшими заводами и давлении китайских поставщиков “Ъ” рассказал директор «Северсталь (MOEX: CHMF) Стальные решения» Дмитрий Манаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор «Северсталь Стальные решения» Дмитрий Манаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Директор «Северсталь Стальные решения» Дмитрий Манаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Каковы основные факторы, стимулирующие рост рынка стального строительства в России, и какие есть барьеры?

— Если совсем коротко: рынок будет расти, но не для всех. Основных точек роста три. Первая — государство. В 2026 году выходим на пик по высокоскоростной магистрали Москва—Петербург, плюс программа модернизации ЖКХ на 150 млрд руб. из ФНБ. Все это дает основной объем заказов на металлоконструкции. Вторая — промышленность и склады. Там мы ждем роста на 20–25%. Третья — модульное строительство. Быстровозводимые школы, ФОКи, вахтовые поселки — их доля вырастет с 3% до 8–10% рынка.

Теперь про «тормоза». Их три. Первый — новые нормы пожарной безопасности. С 1 января 2026 года требования к огнестойкости ужесточаются. Для высотных зданий применение стали станет на 15–25% дороже. Практически убивает сегмент жилья выше девяти этажей. Второй — стоимость денег. Ключевая ставка 13–14% дает кредиты для строителей под 17–20% годовых. Для жилья это практически стоп-кран. Для коммерческой недвижимости — тяжело, но терпимо. Третий — кадры. Сварщиков и проектировщиков не хватает на четверть от потребности. Средние учебные заведения за последние годы сократили выпуск по рабочим специальностям на 12%. Закрыть эту дыру быстро нечем. Главный вывод. Рынок расслоится. Инфраструктура и промышленность вырастут. Жилье со стальным каркасом замрет. Мелкие региональные подрядчики без доступа к дешевым деньгам начнут уходить с рынка.

— Какова структура конкуренции на внутреннем рынке между крупными интегрированными холдингами и небольшими заводами?

— На федеральном уровне доминируют пять-семь крупных холдингов полного цикла, к числу которых относится «Северсталь», которые контролируют сырьевую базу, имеют собственные мощности по прокату и изготовлению металлоконструкций, а также реализуют масштабные инфраструктурные проекты (мосты, стадионы, нефтегазовые объекты). Их доля в общем объеме рынка оценивается в 60–70%.

Оставшиеся 30–40% приходятся на средние и малые региональные ЗМК — от 30 до 150 человек, с годовым объемом переработки от 1 тыс. до 10 тыс. тонн металла. Они не могут конкурировать с холдингами в крупных проектах, требующих больших поставок металлоконструкций в ограниченный срок, но устойчиво занимают свою нишу благодаря следующим факторам.

Первое. Логистическое плечо. Транспортировка металлоконструкций — одна из самых затратных статей (до 20–30% от стоимости заказа для удаленных объектов). Региональный ЗМК, расположенный в 50–100 км от стройплощадки, выигрывает у холдинга, везущего конструкции за 500–1000 км. В условиях роста тарифов РЖД и удорожания автотранспорта это преимущество усиливается.

Второе. Малые ЗМК зачастую являются субподрядчиками тех же крупных компаний. Последние берут масштабные проекты, но перегружают часть заказов (особенно трудоемкие или рассредоточенные по регионам объекты) на местные заводы. Это позволяет холдингам экономить логистику, а малому бизнесу — получать гарантированный объем загрузки.

Главная угроза для малых ЗМК — ужесточение требований к сертификации (особенно для опасных производственных объектов), которое вынуждает проходить дорогостоящие процедуры СРО и аудиты. Так что в ближайшие три-пять лет мы увидим консолидацию рынка за счет поглощения успешных региональных ЗМК холдингами. Выживут те малые заводы, которые смогут либо занять уникальную технологическую нишу (например, легкие стальные тонкостенные конструкции), либо перейти в формат сервисных компаний, оказывающих полный цикл услуг.

— Как усиление позиций китайских производителей стальных конструкций сказывается на российских заводах?

— На российском рынке китайские поставщики уже активно участвуют в крупных инвестиционных и инфраструктурных проектах, предлагая цену на 20–40% ниже российской. Это создает серьезное давление на маржинальность российских заводов. Чтобы удержать заказчика, наши предприятия вынуждены либо снижать цену (жертвуя прибылью), либо уходить в ниши, где китайцам сложнее конкурировать: индивидуальное проектирование, сложные климатические условия, сжатые сроки с шеф-монтажом. В госзаказе работают механизмы импортозамещения и преференции для локальных производителей — это дает подушку безопасности, но не отменяет конкуренции на коммерческих объектах.

На экспортных рынках (СНГ, Ближний Восток, Африка) давление еще жестче. Китай имеет системное преимущество: дешевая энергия, субсидируемый экспорт стали, масштаб производства и отлаженная морская логистика. Российские заводы могут конкурировать там, где востребованы холодостойкие, сейсмостойкие или уникальные проектные решения. Но в массовом сегменте — каркасы зданий, типовые мостовые пролеты — мы проигрываем по цене и срокам. Дополнительный фактор — логистика. Морской экспорт из РФ дороже и менее предсказуем из-за санкционных ограничений и северных портов.

С точки зрения качества преимущество российских заводов лежит в плоскости контроля и соблюдения нормативов. Отечественные нормы, а также требования промышленной безопасности — жестче китайских в части контроля сварных швов и геометрических допусков. Российские заводы, особенно располагающие современными ЧПУ-линиями, обеспечивают более высокую точность раскроя и сборки.

Китайские заводы сильны в массовом повторяемом производстве. Если заказать 1000 одинаковых ферм — качество будет стабильным. Но для уникальных, большепролетных или ответственных конструкций (мосты, эстакады, объекты атомной энергетики) российские компетенции и культура производства объективно выше.

— Какие изменения произошли после ухода западных поставщиков инженерного программного обеспечения и оборудования?

— Рынок сильно изменился. Западные программы и станки ушли, и заводам пришлось срочно искать замену. Импортозамещение идет, но успех разный от ситуации к ситуации. В проектировании российские программы (NanoCAD, Renga, «Компас») уже активно используются. Замещение — примерно на 60–70%. Пока они уступают западным в удобстве, но для многих задач подходят.

С оборудованием сложнее. Вместо европейских станков активно закупают китайские и турецкие. Они дешевле, но чуть хуже по точности и надежности. Главная проблема — запчасти и сервис: ждать можно месяцами. Полностью заменить самое сложное оборудование (например, линии для тяжелых металлоконструкций) пока не получается. Крупные заводы используют старые западные станки или везут их через параллельный импорт.

Лучшая стратегия сейчас — сочетать российский софт с азиатским оборудованием и сохранять доступ к западным решениям там, где без них никак.

Интервью взяла Полина Трифонова