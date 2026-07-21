Металл устроился

Темпы падения спроса на сталь в России по итогам полугодия замедлились за счет инфраструктурных проектов и госпрограмм, отметили в «Северстали». По оценкам компании, за шесть месяцев внутреннее потребление металла упало на 7,5% год к году. Но роста спроса аналитики не ожидают как минимум до четвертого квартала 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Спрос на сталь в России по итогам первой половины 2026 года сократился на 7,5% год к году, во втором квартале — на 3,5%, сообщил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, комментируя результаты компании. Абсолютные цифры топ-менеджер не раскрыл. Исходя из прошлых оценок «Северстали», потребление металла за первую половину 2026 года сократилось до 18,3 млн тонн.

По словам Александра Шевелева, темпы падения спроса на сталь несколько замедлились по сравнению с началом года.

Так, в июне «Северсталь» зафиксировала некоторое оживление в строительном секторе, поддерживаемое реализацией инфраструктурных проектов и госпрограммами. В условиях низких запасов у переработчиков и трейдеров начало строительного сезона привело к росту цен на горячекатаный листовой прокат в течение второго квартала на 6% и на 3% относительно первого квартала, отметил господин Шевелев.

«Северсталь» по итогам полугодия увеличила продажи на 4% год к году, до 5,66 млн тонн. В частности, реализация чугуна и слябов выросла на 69%, до 710 тыс. тонн, коммерческой стали — на 5%, до 2,34 млн тонн. Но продажи продукции с высокой добавленной стоимостью сократились на 6%, до 2,61 млн тонн, в основном из-за уменьшения спроса на трубы большого диаметра, прокат с полимерным покрытием и метизы. Из-за снижения цен и увеличения доли полуфабрикатов в структуре продаж выручка компании сократилась на 14%, до 314,87 млрд руб., EBITDA упала на 46%, до 42,34 млрд руб., чистая прибыль — на 89%, до 4,11 млрд руб.

Об улучшении конъюнктуры говорят и некоторые другие участники рынка.

Владелец холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко рассказывает, что июль завершится на высоком уровне, на август наблюдается уверенная контрактная активность, сентябрь, вероятно, также окажется насыщенным и результативным. «Существенное влияние оказывают крупные заказы, в том числе в рамках проектов ВСМ, а также масштабные инфраструктурные инициативы, поддержка которых будет иметь определяющее значение для отрасли»,— говорит он. По его словам, в нефтегазовом секторе компании также активно инвестируют в инфраструктуру. Дополнительный фактор спроса формирует необходимость создания масштабных зон пассивной защиты, что также требует значительных объемов металла, рассказывает господин Демченко. Другие крупные металлурги — ММК и НЛМК — комментарии не предоставили.

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Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что в текущем году может быть достигнуто дно по потреблению стали, хотя говорить о восстановлении пока рано. По его словам, во втором полугодии текущего года спрос с высокой вероятностью будет на 6–7% ниже прошлогоднего показателя. Разворота стоит ожидать при ставке ниже 12%, добавляет эксперт, что вероятно не ранее чем с четверного квартала 2027 года.

По словам начальника управления аналитики Альфа-банка Бориса Красноженова, роль играет низкая база результатов за первый квартал и фактор сезонности. «Деловая активность в наиболее металлоемких отраслях, включая строительный комплекс, остается слабой из-за высокой ставки. Наблюдается рост дебиторской задолженности. Экспортные рынки все еще находятся под давлением китайского экспорта»,— перечисляет аналитик.

Как отмечает Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина, дополнительным бременем для металлургов выступает крепкий рубль: он не только снижает рентабельность внешних поставок, но и стимулирует импорт, создавая повышенный уровень конкуренции для российских заводов, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири. По мнению эксперта, основные надежды отрасли связаны со сменой подхода ЦБ и нормализацией курсовой политики. Ведущий аналитик по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Гулина со ссылкой на мониторинг ЦБ указывает, что в третьем квартале ожидается дальнейшее падение или стагнация инвестиций в строительстве, что продолжит ограничивать спрос на металлопродукцию.

Полина Трифонова