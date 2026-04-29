Матвиенко предложила Мордашову «подтянуть что-то из офшоров» в Россию

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала совладельца «Северстали» Алексея Мордашова помочь Вологодской области, в которой базируется компания. По мнению госпожи Матвиенко, предприятие должно быть «не только ответственным налогоплательщиком, но и социально ответственным».

«Мордашов вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады. Хорошо, что наши люди богатеют. Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности. Может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию?» — сказала госпожа Матвиенко на заседании Совета федерации (трансляция велась на сайте верхней палаты парламента).

Валентина Матвиенко добавила, что кроме законов «еще должны быть законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле и отечеству, уважения к людям», которые заработали «такие крупные миллиарды» для «Северстали». «Всем сложно — и стране, и родной Вологодской области, в которой работает это предприятие»,— сказала председатель Совета федерации. Согласно записи трансляции, парламентарии встретили комментарии госпожи Матвиенко аплодисментами.

«Северсталь» — горно-металлургическая компания, которая занимается добычей железорудного сырья, переработкой металлопроката, производством метизной и другой продукции. Основные активы предприятия расположены в России. Штаб-квартира находится в Череповце. Forbes оценил капитал Алексея Мордашова в $37 млрд.

Фотогалерея

Forbes назвал самых богатых россиян в 2026 году

1. Генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов — $37 млрд

2. Президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин — $29,7 млрд

3. Основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $29,5 млрд

4. Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон — $28,3 млрд

5. Член Совета федерации Сулейман Керимов — $25,7 млрд

6. Владелец НЛМК Владимир Лисин — $25,5 млрд

7. Сооснователь Gunvor Геннадий Тимченко — $24,2 млрд

8. Основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко — $20,4 млрд

9. Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман — $16,5 млрд

10. Основатель холдинга USM Алишер Усманов — $14,5 млрд

1. Генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов — $37 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2. Президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин — $29,7 млрд

3. Основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $29,5 млрд

4. Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон — $28,3 млрд

5. Член Совета федерации Сулейман Керимов — $25,7 млрд

6. Владелец НЛМК Владимир Лисин — $25,5 млрд

7. Сооснователь Gunvor Геннадий Тимченко — $24,2 млрд

8. Основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко — $20,4 млрд

9. Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман — $16,5 млрд

10. Основатель холдинга USM Алишер Усманов — $14,5 млрд

