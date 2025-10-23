В домнах несварение

ММК вслед за «Северсталью» отчитался о снижении основных финансовых показателей в третьем квартале. Причина — в слабом спросе на внутреннем рынке, в первую очередь со стороны строительной отрасли, и низких ценах. В четвертом квартале и первых месяцах 2026 года результаты металлургов также будут под давлением.

Выручка и EBITDA ММК в третьем квартале оказались худшими с начала 2024 года, следует из обзора «Альфа-Инвестиций». Квартал к кварталу выручка ММК снизилась на 2,9%, до 150,6 млрд руб., EBITDA — на 11,8%, до 19,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла вдвое, до 5 млрд руб., в связи с валютными колебаниями. Продажи металлопродукции в июле—сентябре остались на уровне прошлого квартала — 2,47 млн тонн, за девять месяцев упали на 10,4%, до 7,39 млн тонн.

По итогам девяти месяцев ММК сократил выручку на 23% год к году, до 464,1 млрд руб., в связи со снижением объемов продаж и цен в условиях высокой ключевой ставки и замедления деловой активности. EBITDA компании за этот период снизилась на 52,8%, до 61,2 млрд руб., чистая прибыль — на 84,3%, до 10,7 млрд руб.

О снижении основных финансовых показателей за девять месяцев отчиталась и «Северсталь». По итогам января—сентября выручка компании снизилась на 14% год к году, до 543,3 млрд руб., EBITDA — на 40%, до 114,2 млрд руб., чистая прибыль — на 57%, до 49,7 млрд руб. Как отмечал гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, потребление металлопродукции в России за три квартала сократилось примерно на 15%, активность замедлилась во всех ключевых отраслях-потребителях и средняя стоимость горячекатаного проката в третьем квартале была на 14% меньше, чем годом ранее.

Свободный денежный поток у обеих компаний по итогам трех кварталов оказался отрицательным: минус 2,6 млрд руб. у ММК и минус 21,8 млрд руб. у «Северстали». Дивидендная политика компаний привязана к свободному денежному потоку, последний раз они выплачивали дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года. Третий крупный металлург — НЛМК — отчитывался только по итогам первой половины 2025 года.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что основными негативными факторами для отрасли в 2025 году стали снижение внутренних и экспортных цен на продукцию, низкая маржа и усиление конкуренции на внешних рынках, связанное с наличием избыточных мощностей и перепроизводством в Китае и Индии. «Внутри России спрос упал, это вызвано снижением активности строительного сектора, сельхозмашиностроения и транспортных проектов. Кредитование предприятий и конечных потребителей затруднено, а это привело к спаду производства стали в 2025 году»,— перечисляет он. По словам аналитика, эти факторы давят на отрасль и в четвертом квартале.

12 процентов может составить падение спроса на сталь в РФ в 2025 году, по оценкам «Русской стали»

Объем реализации инфраструктурных проектов падает, подтверждает «Евраз» в своем ежеквартальном обзоре коэффициента здоровья отрасли стального строительства. Так, по данным компании, конечный спрос на двутавровые балки в третьем квартале 2025 года оказался на 20% ниже год к году (см. “Ъ” от 17 октября). Крупные игроки, включая нефтегазовую и металлургическую сферы, откладывают реализацию крупных инвестиционных проектов. Согласно опросу Ассоциации стального строительства, 60% из более 100 предприятий заявляют об уменьшении загрузки заводов металлоконструкций и ожиданиях дальнейшего снижения спроса на свою продукцию в ближайшей перспективе, указывают в «Евразе». При этом там отмечают, что растет использование металлоконструкций для расширения мощностей ГОКов в цветной металлургии, особенно в золотодобыче, в связи с резким ростом мировых цен.

Впрочем, российские компании с высоким уровнем вертикальной интеграции в сырье до сих пор имеют высокий запас прочности, отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. «С учетом падения цен на внутреннем и основных экспортных рынках и ростом производственной инфляции компании до сих пор демонстрируют рентабельность на уровне EBITDA около 20%. Даже компании с более низким уровнем вертикальной интеграции сохраняют рентабельность выше 10%. Это относительно высокий уровень для мировой сталелитейной отрасли»,— говорит аналитик.

По словам господина Красноженова, с учетом приближения зимнего сезона и высоких кредитных ставок можно ожидать замедления деловой активности и дальнейшего снижения цен на сталь на внутреннем рынке в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года. Как отметили в «Евразе», традиционно в четвертом квартале компании активизируются, осваивая оставшиеся бюджетные лимиты, но в этом году тенденция может измениться: предприятия предпочитают сохранять резервы.

