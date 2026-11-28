Александр Каневский родился в мае 1933 года в Киеве. Окончил Киевский автомобильно-дорожный институт. Господин Каневский начал писать после выпуска. Он составлял программы для комического дуэта Тарапунька и Штепсель — артистов эстрады Юрия Тимошенко и Ефима Березина, писал сценарии для мультфильмов, пьесы и киносценарии. Печатался в московских изданиях «Огонек», «Юность», «Литературная газета», «Неделя», «Собеседник», «Крокодил» и других.