Умер автор «Кабачка 13 стульев» Александр Каневский
Умер брат Леонида Каневского, писатель Александр Каневский
Умер советский прозаик, поэт и драматург, киносценарист Александр Каневский. Ему было 93 года. Об этом сообщила семья писателя в соцсетях. По данным источника «Ъ», Александр Каневский умер после продолжительной болезни.
Александр Каневский родился в мае 1933 года в Киеве. Окончил Киевский автомобильно-дорожный институт. Господин Каневский начал писать после выпуска. Он составлял программы для комического дуэта Тарапунька и Штепсель — артистов эстрады Юрия Тимошенко и Ефима Березина, писал сценарии для мультфильмов, пьесы и киносценарии. Печатался в московских изданиях «Огонек», «Юность», «Литературная газета», «Неделя», «Собеседник», «Крокодил» и других.
Был одним из авторов популярной юмористической телепередачи «Кабачок 13 стульев», участвовал в телепередаче «Вокруг смеха». Господин Каневский переехал в Москву в 1980 году, а в 1991-м — эмигрировал в Израиль.