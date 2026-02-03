СД «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2025 года

По итогам 2025 года выручка «Северстали» (MOEX: CHMF) сократилась на 14% в годовом выражении, до 712,8 млн руб. Причиной в компании назвали снижение средних цен реализации. Совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2025 года.

Согласно отчетности компании, показатель EBITDA за прошлый год снизился на 42%, до 137 612 млн руб. Гендиректор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев заявил, что прошедший год был сложным для российской и мировой металлургической отрасли. По его словам, спрос на сталь в России «существенно снизился вслед за охлаждением экономики на фоне высокой ключевой ставки».

«Потребление стали в РФ снизилось примерно на 14% г/г, при этом замедление активности наблюдалось во всех ключевых отраслях-потребителях. Падение спроса привело к снижению цен на металлопродукцию»,— пояснил господин Шевелев.

В 2025 году «Северсталь» не выплачивала дивиденды за первый, второй и третий кварталы. Спрос на сталь на российском рынке в третьем квартале 2025 года опустился до десятилетнего минимума. За первые 11 месяцев 2025 года индекс Московской биржи потерял 7,2%, индекс металлов и добычи за это время ушел в минус на 7,9%.

Подробности — в материале «Ъ» «Черная металлургия ушла в красную зону».