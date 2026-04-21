Металл тянет на дно

«Северсталь» (MOEX: CHMF), одна из крупнейших металлургических компаний, сократила выручку и EBITDA в первом квартале до минимумов за последние годы. Спрос и цены в России продолжают снижаться, а воспользоваться некоторым улучшением мировой конъюнктуры мешает крепкий рубль. В отрасли считают, что потребление металла может поддержать ужесточение требований к локализации оборудования.

Основные финансовые показатели «Северстали» в первом квартале 2026 года снизились до минимумов за несколько лет, без учета 2022 года, когда компания такие данные не раскрывала, следует из отчетности. Выручка сократилась на 19% год к году, до 145,3 млрд руб., что может быть худшим результатом за квартал с 2021 года в пересчете в доллары США. EBITDA снизилась на 54%, до 17,9 млрд руб., минимума со второго квартала 2016 года. Рентабельность по EBITDA сократилась с 22% до 12%. Чистая прибыль составила 57 млн руб., что почти в 370 раз меньше, чем годом ранее. В четвертом квартале 2025 года «Северсталь» получила чистый убыток в размере 17,74 млрд руб.

«Северсталь» объясняет снижение выручки, вызвавшее сокращение EBITDA и прибыли, падением средних цен реализации в том числе в связи с увеличением доли продаж полуфабрикатов. Общий объем реализации металлопродукции снизился на 1% год к году, до 2,63 млн тонн. В частности, продажи чугуна и слябов выросли на 80%, до 0,33 млн тонн, коммерческой стали — на 2%, до 1,11 млн тонн. Реализация продукции с высокой добавленной стоимостью снизились на 14%, до 1,18 млн тонн, в основном из-за снижения спроса на трубы большого диаметра и выведения на реконструкцию части мощностей по производству проката с покрытиями.

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев отметил, что спрос на сталь в России за три месяца 2026 года упал на 15% год к году, средняя цена горячекатаного листа в РФ снизилась на 7%.

По его словам, на экспортных рынках цены в первом квартале увеличились в первую очередь из-за сокращения поставок из Китая, где с 1 января 2026 года введены лицензии для борьбы с нелегальным экспортом металла. Рынок также поддержал рост стоимости фрахта из-за конфликта на Ближнем Востоке, добавил топ-менеджер. Но, по словам источника “Ъ” в отрасли, крепкий рубль фактически блокирует экспорт.

В «Северстали» отметили, что решили сократить ремонтный фонд в 2026 году относительно ранее принятых планов на 14%, а бюджет капитальных вложений — на 24%. Общий объем инвестиций в первом квартале снизился на 34% год к году, до 28,78 млрд руб.

По расчетам аналитика «Велес Капитала» Василия Данилова, EBITDA «Северстали» по итогам 2026 года останется в положительной зоне, хотя и сократится примерно на треть к уровню 2025 года. А вот свободный денежный поток, несмотря на анонсированное сокращение CAPEX на 24%, уйдет глубоко в отрицательную зону. Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что риск убыточности ненулевой у всех ведущих металлургов, так как цены на сталь находятся под давлением, а инфляция сохраняется.

Сталелитейной отрасли необходима ключевая ставка 10–12%, а возможно, и ниже для улучшения ситуации, но и тогда восстановление ситуации со спросом может занять 12–18 месяцев, считает начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов. Источник “Ъ” среди металлургов говорит, что для восстановления потребления в промышленности, где проекты требуют существенных инвестиций и имеют долгие сроки окупаемости, ключевая ставка не должна превышать 7%. Господин Красноженов отмечает, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке рост цен на углеводороды и нарушения на основных логистических маршрутах могут привести к замедлению мировой экономики и снижению спроса на стальную продукцию.

Собеседник “Ъ” в металлургической компании говорит, что для стимулирования спроса на сталь требуется ужесточить требования постановления правительства по локализации продукции машиностроения с использованием российского металлопроката. Сейчас, по его словам, за локальный металл либо присваивается незначительное число баллов локализации, либо такие требования вовсе отсутствуют, что позволяет закупать импортные материалы для производства оборудования. Другой собеседник “Ъ” в отрасли считает, что приоритетная поддержка строительной отрасли, на которую приходится большая часть внутреннего спроса на сталь, может оказать наибольший мультипликативный эффект. Но, добавляет он, нельзя забывать также и о прочих отраслях: машиностроении, автопроме, судостроении и т. д.

Полина Трифонова