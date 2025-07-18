«Северсталь» модернизируется под будущий спрос

«Северсталь» (MOEX: CHMF) после длительного ремонта запустила конвертер №3 и две установки разливки стали на своем ключевом активе — Череповецком металлургическом заводе. Программа переоснащения ключевого технологического оборудования для выплавки стали длилась два года и обошлась компании в 7,5 млрд руб. При текущих рыночных условиях окупаться эти инвестиции могут от трех до девяти лет в зависимости от темпов восстановления внутреннего и экспортного спроса на сталь. В более краткосрочной перспективе компания может ощутить экономию на тонну производства стали, впрочем, незначительную — до 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод «Северстали» в Череповце

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Завод «Северстали» в Череповце

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

18 июля после капитального ремонта «Северсталь» запустила конвертер №3 и две установки разливки стали на своем ключевом активе — Череповецком металлургическом заводе. Программа переоснащения ключевого технологического оборудования для выплавки стали длилась два года (см. “Ъ” от 25 февраля), инвестиции составили 7,5 млрд руб., рассказали в компании. Элементы металлургических агрегатов были полностью изготовлены в собственном машиностроительном центре компании «ССМ-Тяжмаш» (см. “Ъ” от 29 января).

Конвертер — технологический этап производства стали, на котором полученный ранее чугун, собственно, превращается в сталь, очищаясь от углерода и примесей.

Как отметили в самой компании, инвестиции были осуществлены «несмотря на сложную рыночную ситуацию».

«Северсталь» продолжает стратегические ремонтные и инвестиционные мероприятия, которые обеспечивают экономическую устойчивость и соответствие современным экологическим стандартам, цитирует пресс-служба гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгения Виноградова.

По итогам пяти месяцев 2025 года в годовом сравнении, по предварительным данным «Корпорации Чермет», динамика производства стали отрицательная. Так, выплавка стали сократилась на 5,2% за период, до 29,1 млн тонн, выпуск готового проката — на 6,2%, до 25,1 млн тонн, труб — на 9,2%, до 4,7 млн тонн. Небольшое увеличение показывает лишь производство чугуна — на 0,3%, до 21,7 млн тонн. По данным WSA, российские металлурги произвели в мае 5,8 млн тонн стали, что на 6,9% меньше, чем в мае прошлого года. И по разным оценкам экспертов, спрос на стальную продукцию в течение года может упасть примерно на 5% (см. “Ъ” от 11 июня, 16 июня, 19 июня).

Такие инвестиционные проекты носят долгосрочный характер и имеют IRR больше 20% — выше нормализованной стоимости капитала на 5–7 п. п. в долгосрочном периоде, говорит ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. Срок окупаемости проекта может составить от трех до пяти лет в зависимости от скорости восстановления рынка, признает он. О начале восстановления потребления стали на внутреннем рынке можно будет говорить не ранее 2027 года, оценивали ранее эксперты.

Впрочем, уже сейчас копания может почувствовать эффект от оптимизации себестоимости производства, признает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

«Северсталь» внедряет новые технологии, переходит с угля на газ, сокращает расходы на электроэнергию — это снижает затраты на тонну стали, эффект от этого может быть от $50 млн до $70 млн ежегодно, оценивает эксперт. По его оценкам, окупиться текущие инвестиции смогут через восемь-девять лет, при сохранении текущей ситуации на рынках.

Об окупаемости таких инвестиций говорить трудно. Скорее речь идет о том, что компания может избежать штрафов за несанкционированные выбросы, которые могут иметь место на устаревшем оборудовании, полагает независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Это текущие ремонты, которые требуются для обеспечения непрерывности производства и для превращения сбоев оборудования, полагает он. Экономия едва ли будет существенной — 1–2%, полагает эксперт.

Полина Трифонова