«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за первый квартал

Металлургическая компания «Северсталь» (MOEX: CHMF) решила не выплачивать дивиденды за первый квартал 2026 года, сообщили в пресс-службе. Решение принято из-за слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока (FCF) за указанный период.

«Это позволит нам сконцентрироваться на своевременном завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании»,— пояснил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

В последний раз «Северсталь» выплачивала дивиденды за третий квартал 2024 года. Размер выплаты составил 49,06 руб. на акцию. Дивидендная политика компании напрямую зависит от FCF. При коэффициенте чистый долг / EBITDA ниже 0,5х компания может выделить на квартальные дивиденды до 100% FCF. За первый квартал текущего года показатель составил -40,37 млрд руб.

Сегодня «Северсталь» представила финансовые результаты за первый квартал. Из них следует, что чистая прибыль компании по МСФО снизилась в 370 раз — до 57 млн руб. Выручка составила 145,31 млрд руб. (-19%) из-за падения цен на металлургию.