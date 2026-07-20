Прибыль «Северстали» снизилась на 89% в первом полугодии

Чистая прибыль «Северстали» (MOEX: CHMF) по МСФО в первом полугодии 2026 года сократилась на 89% год к году, до 4,12 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 46%, составив 42,34 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании.

Выручка за январь–июнь снизилась на 14% — до 314,87 млрд руб. Основной причиной стало падение средних цен реализации. Рентабельность по EBITDA за период опустилась с 22% до 13%.

Во втором квартале выручка уменьшилась на 9% относительно апреля–июня 2025 года — до 169,6 млрд руб. EBITDA снизилась на 38% (до 24,4 млрд руб.), чистая прибыль — на 74% (до 4,06 млрд руб.).