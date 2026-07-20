Прибыль «Северстали» снизилась на 89% в первом полугодии
Чистая прибыль «Северстали» (MOEX: CHMF) по МСФО в первом полугодии 2026 года сократилась на 89% год к году, до 4,12 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 46%, составив 42,34 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании.
Выручка за январь–июнь снизилась на 14% — до 314,87 млрд руб. Основной причиной стало падение средних цен реализации. Рентабельность по EBITDA за период опустилась с 22% до 13%.
Во втором квартале выручка уменьшилась на 9% относительно апреля–июня 2025 года — до 169,6 млрд руб. EBITDA снизилась на 38% (до 24,4 млрд руб.), чистая прибыль — на 74% (до 4,06 млрд руб.).
Снижение финансовых показателей «Северстали» обусловлено несколькими факторами. В первом квартале 2026 года выручка компании упала до минимума за последние годы, что также затронуло рентабельность по EBITDA — с 22% до 12%. Падение показателей связано с низкими ценами на металлургическую продукцию, в том числе из-за увеличения доли полуфабрикатов в портфеле продаж, а также со слабым спросом на сталь в России.
В целом для металлургической отрасли 2025 год был сложным из-за снижения внутренних и экспортных цен на продукцию, низкой маржи и усиления конкуренции на внешних рынках. Внутри России спрос пал из-за замедления активности строительного сектора, сельхозмашиностроения и транспортных проектов. Высокая ключевая ставка также сдерживает спрос на металлопродукцию, а укрепление рубля осложняет доступ к экспортным рынкам.
В связи с этими сложностями «Северсталь» неоднократно принимала решение не выплачивать дивиденды. Например, компания объявила об отказе от выплаты дивидендов за четвертый квартал 2025 года, а также за первый, второй и третий кварталы того же года для сохранения финансовой устойчивости и реализации стратегических проектов. Акции «Северстали» в ответ на эти новости показывали снижение.