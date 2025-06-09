«Северсталь» не выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры «Северстали» (MOEX: CHMF) одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Это следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

Акции «Северстали» отреагировали на решение падением. По данным Мосбиржи на 17:37 мск, бумаги компании дешевели на 3,34%, до 982,8 руб. Также во время годового собрания был избран совет директоров. В его состав вошли 11 человек, их имена не раскрываются.

Денежная политика «Северстали» предусматривает выплату дивидендов ежеквартально. Последний раз компания выплачивала дивиденды в прошлом году. По итогам трех месяцев 2024 года компания выплатила 32,08 млрд руб., по итогам шести месяцев — 26,02 млрд руб., а по итогам девяти месяцев — 41,01 млрд руб.

Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в 2024 году сократилась на 22%, до 149,55 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 9%, до 237,88 млрд руб. Гендиректор «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев отмечал, что из-за высокой ключевой ставки общее металлопотребление в России в прошлом году снизилось примерно на 5,7%.

О деятельности компании — в материале «Ъ» «“Северсталь” выправила стан».

Елизавета Шмакова