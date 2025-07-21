Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в первом полугодии упала на 55%

По итогам первого полугодия 2025-го чистая прибыль «Северстали» (MOEX: CHMF) по МСФО составила 36,746 млрд руб. Это на 55% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания решила не выплачивать дивиденды за второй квартал.

Согласно отчетности (.pdf), выручка «Северстали» сократилась на 11%, до 364,21 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 36%, до 39 291 млрд руб. вслед за выручкой, а также из-за инфляции производственных издержек. Инвестиции компании выросли в 2 раза, до 87,1 млрд руб.

Глава «Северстали» Александр Шевелев назвал второй квартал 2025 года «крайне сложным как для металлургической отрасли, так и для всей российской экономики». По его словам, высокая ключевая ставка сдерживает спрос на металлопродукцию. Кроме того, средние цены на горячекатаный прокат остаются на 8% ниже, чем в 2024 году, что оказывает давление на выручку и прибыль металлургов, а укрепление рубля осложняет доступ к экспортным рынкам.

«В ситуации высокой неопределенности на рынке и отрицательного свободного денежного потока... мы приняли решение не распределять дивиденды за второй квартал 2025 года для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем»,— сказал господин Шевелев.

В июле «Северсталь» после длительного ремонта запустила конвертер №3 и две установки разливки стали на своем ключевом активе — Череповецком металлургическом заводе. Программа переоснащения ключевого оборудования длилась два года. При текущих рыночных условиях окупаться эти инвестиции могут от трех до девяти лет в зависимости от темпов восстановления внутреннего и экспортного спроса на сталь.

Подробности — в материале «Ъ» «"Северсталь" модернизируется под будущий спрос».