Потребители потянулись к металлу

Третий квартал выдался достаточно неплохим в части спроса, который прибавил около 20% год к году, говорит ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. Но, по его словам, в четвертом квартале потребление может сократиться на 5–7% в годовом сравнении и на 20–25% в квартальном по причине сезонных факторов и все еще высоких процентных ставок в экономике. «Высокая ставка и сезонное охлаждение стройки будут сдерживать восстановление до конца года»,— добавляет младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков. Борис Красноженов указывает, что строительный комплекс формирует около 70% потребления стали и для существенного увеличения спроса необходим значительный рост инвестиций и реализация масштабных инфраструктурных проектов.