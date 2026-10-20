Потребители потянулись к металлу
Спрос на сталь в России может оказаться лучше прогнозов
Одна из крупнейших российских металлургических компаний «Северсталь» существенно улучшила прогноз спроса на внутреннем рынке в этом году. Вместо ожидавшегося сокращения на 7% потребление может скорректироваться только на 0,5%. Аналитики допускают, что внутренний спрос на металл мог достичь минимумов, не исключая, что потребление поддержало перенаправление объемов проката из-за экспортных ограничений в Черном море.
Внутренний спрос на сталь в России в 2026 году может снизиться на 0,5% год к году, сообщила «Северсталь» в отчетности за третий квартал. Таким образом, объем потребления металла в этом году может составить около 38,7 млн тонн против 38,9 млн тонн годом ранее. Это соответствует уровню 2016 года, но ниже, чем в 2017–2024 годах.
Ранее компания ожидала снижения потребления металла в 2026 году на 7%. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев отметил, что прогноз улучшен с учетом частичной реализации отложенного спроса в третьем квартале. Но, добавил топ-менеджер, рынку пока не удается восстановить утраченные объемы после снижения потребления в 2025 году на 14%. В четвертом квартале, прокомментировал господин Шевелев, ожидается сезонное охлаждение спроса и рынок остается ниже уровней, предшествовавших спаду. За девять месяцев 2026 года спрос на сталь вырос примерно на 1% год к году, оценивает «Северсталь».
Средние цены на металл на внутреннем рынке остаются ниже прошлогодних.
По данным «Северстали», стоимость горячекатаного рулона в центре России в сентябре снизилась на 6% год к году, до 49,8 тыс. руб. за тонну на условиях CPT (продавец оплачивает поставку до пункта назначения) без НДС. В третьем квартале ко второму средние цены на сталь выросли на 6% в условиях сезонного восстановления спроса и низких запасов у переработчиков и трейдеров.
«Северсталь» в третьем квартале сократила продажи металлопродукции на 9% год к году, до 2,61 млн тонн, в основном в связи перенаправлением полуфабрикатов на производство и увеличением запасов металла. Выручка снизилась на 3%, до 173,53 млрд руб., EBITDA за счет роста цен и оптимизации затрат увеличилась на 13%, до 39,98 млрд руб., чистая прибыль выросла на 17%, до 15,17 млрд руб.
По итогам девяти месяцев продажи металлопродукции компании остались практически на прошлогоднем уровне — 8,26 млн тонн. Выручка составила 488,41 млрд руб., EBITDA — 82,32 млрд руб., чистая прибыль — 19,29 млрд руб., что на 10%, 28% и 61% ниже, чем годом ранее. Другие крупные металлурги за третий квартал пока не отчитались.
Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов замечает, что внутренний спрос на металл мог достичь определенного минимума и дальнейшее резкое снижение потребления указывало бы на достаточно пессимистичный сценарий. Аналитик добавляет, что остается открытым вопрос, насколько усиление спроса в третьем квартале связано с логистическими проблемами в акватории Черного моря и перенаправлением значительных объемов проката на внутренний рынок.
Третий квартал выдался достаточно неплохим в части спроса, который прибавил около 20% год к году, говорит ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. Но, по его словам, в четвертом квартале потребление может сократиться на 5–7% в годовом сравнении и на 20–25% в квартальном по причине сезонных факторов и все еще высоких процентных ставок в экономике. «Высокая ставка и сезонное охлаждение стройки будут сдерживать восстановление до конца года»,— добавляет младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков. Борис Красноженов указывает, что строительный комплекс формирует около 70% потребления стали и для существенного увеличения спроса необходим значительный рост инвестиций и реализация масштабных инфраструктурных проектов.
Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилин говорит, что восстановление внутреннего рынка поддержит ключевые показатели «Северстали» и приведет не к такому значительному их сокращению за 2026 год, как ожидалось ранее. По его оценкам, выручка компании по итогам 2026 года снизится на 2,9%, EBITDA — на 3% с учетом сохранения продаж на прошлогоднем уровне и более низких цен.