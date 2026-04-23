Алексей Мордашов возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его капитал оценили в $37 млрд — это первый случай, когда состояние российского бизнесмена преодолело порог в $30 млрд за все время существования рейтинга.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным издания, причиной такого обогащения стал стремительный взлет стоимости золотодобывающего холдинга Nordgold, который принадлежит семье предпринимателя. Из-за подорожания золота почти на 80% за год рыночная оценка этой компании фактически вдвое обошла стоимость пакета акций «Северстали».

В тройку лидеров также вошли президент «Норникеля» Владимир Потанин ($29,7 млрд) и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($29,5 млрд). Общие активы российских миллиардеров достигли отметки $696,5 млрд, прибавив более $70 млрд по сравнению с прошлым годом.

Алексей Мордашов впервые возглавил список самых богатых людей страны в 2021 году. Тогда его состояние оценивалось в $29,1 млрд.