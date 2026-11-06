«Северсталь» выплавляет иск к губернатору
Компания хочет засудить главу Вологодчины Георгия Филимонова
ПАО «Северсталь» планирует обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. Ранее глава региона, в котором расположены основные производственные мощности компании, намекнул на причастность «Северстали» к подготовке дискредитирующего расследования против него «на небезызвестном экстремистском ресурсе». В холдинге называют эти выпады «абсолютно ложными». В окружении господина Филимонова уверены, что придраться в его словах не к чему.
Поводом для обострения хронического конфликта Георгия Филимонова и «Северстали» стал пост, опубликованный в соцсетях губернатора 5 ноября. В нем глава региона предвосхитил выход «очередной заказной фантазии» на «небезызвестном экстремистском ресурсе либерально-деструктивного толка». По данным господина Филимонова, расследование будет посвящено его «псевдоактивам». «Вам в очередной раз расскажут о земельном участке отца в нашей вологодской деревне, где я вырос, ну и приплетут небылицы о каких-то еще "активах" и прочей "собственности". На все вопросы давно даны компетентные ответы»,— подчеркнул губернатор.
Следом он прошелся по заказчикам информационной атаки, назвав их «танцорами ламбады», которые «обманывают своего акционера, "обезжиривая" бюджет предприятия». Непосредственно «Северсталь» губернатор обвинять не стал, но упомянул заместителя ее генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами государственной власти Алексея Егорова, а также основного бенефициара Алексея Мордашова.
«Вероятно, Алексей Георгиевич (Егоров.— “Ъ”) "монополизировал" доверие Алексея Александровича (Мордашова.— “Ъ”), серьезно злоупотребляя которым, мягко говоря, субъективно и предвзято искажает реальность в своих докладах непосредственному руководителю»,— написал господин Филимонов.
Цель, по его мнению, заключается в том, чтобы испортить отношения региональной власти с собственником и «пытаться продолжать "зарабатывать" на раздувании "конфликтогенности"».
В завершение господин Филимонов добавил, что коллектив «Северстали» неприятия у него никогда не вызывал. Он даже похвалил гендиректора компании Александра Шевелева, а также главу дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгения Виноградова, назвав их «прекрасными высокопрофессиональными руководителями-интеллектуалами» и «просто хорошими людьми».
Георгий Филимонов давно винит «Северсталь» в информационных атаках, которым он подвергается с самого начала правления. В 2024 году губернатор даже вызвал Алексея Мордашова на поединок, использовав для этого эвфемизм — он назвал миллиардера «отдельным представителем части индустриального микросоциума с транснациональным "отливом"». В ответ господин Мордашов заявил, что у него нет конфликта с господином Филимоновым: «Как я понимаю, у него, наверное, есть со мной конфликт, но у меня с ним точно нет».
В «Северстали» в тот же вечер заявили, что ни сама компания, ни ее топ-менеджеры «не выделяли никаких средств на финансирование проведения расследований и размещение негативных материалов в отношении Филимонова и его сотрудников». Инсинуации на этот счет там назвали «абсолютно ложными». «В этой связи мы будем вынуждены в суде защищать наши честь и достоинство от подобных клеветнических нападок руководства Вологодской области»,— указано в заявлении.
В пресс-службе «Северстали» уточнили “Ъ”, что компания уже привлекла экспертов для анализа высказываний Георгия Филимонова. «Наши юристы с экспертами-лингвистами прорабатывают вопрос о подаче иска»,— подчеркнули там.
В окружении вологодского губернатора, впрочем, поводов для беспокойства не видят. «Подобное заявление уже было в мае 2025 года, однако иск не подавался»,— напомнил “Ъ” собеседник, близкий к Георгию Филимонову. По его словам, глава Вологодчины «в информационных войнах не новичок» и глупо предполагать, что он написал этот пост в сердцах: «Придраться там особо не к чему». Если же иск все-таки будет подан, «поражение может быть чревато большими репутационными потерями для инициаторов судебного разбирательства», подчеркнул источник “Ъ”: «Одержав победу в суде, Филимонов получит важное психологическое преимущество, а его рейтинг только вырастет».