«Северсталь» выплавляет иск к губернатору

В окружении вологодского губернатора, впрочем, поводов для беспокойства не видят. «Подобное заявление уже было в мае 2025 года, однако иск не подавался»,— напомнил “Ъ” собеседник, близкий к Георгию Филимонову. По его словам, глава Вологодчины «в информационных войнах не новичок» и глупо предполагать, что он написал этот пост в сердцах: «Придраться там особо не к чему». Если же иск все-таки будет подан, «поражение может быть чревато большими репутационными потерями для инициаторов судебного разбирательства», подчеркнул источник “Ъ”: «Одержав победу в суде, Филимонов получит важное психологическое преимущество, а его рейтинг только вырастет».