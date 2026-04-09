Суд удовлетворил иск «Северстали» к Минпромторгу об экспортной субсидии

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Северстали» (MOEX: CHMF) и признал недействительными требования Минпромторга о возврате субсидии. Об этом «Ъ» сообщили в компании.

«Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью»,— указано в картотеке дел. Как пояснили в «Северстали», суд подтвердил, что компания имела все основания для получения субсидии и надлежащим образом исполнила обязательства в рамках программы господдержки экспорта.

Целевые показатели объема экспорта были достигнуты в первом квартале 2025 года. Это подтверждено отчетностью, заявляют в компании. Суд установил, что порядок предоставления субсидии предусматривает дополнительный период для устранения нарушений — до 1 июля года, следующего за отчетным,— без приостановления субсидирования и без применения финансовых санкций.

«Северсталь» выполнила все целевые показатели в пределах этого срока. «Мы удовлетворены решением суда. Компания продолжит реализацию экспортных проектов в соответствии с принятыми обязательствами»,— утверждают в «Северстали».

О том, что у «Северстали» и «Мечела» возникли сложности с полученными субсидиями на поддержку экспорта и компании оспаривают решения Минпромторга о возврате средств, “Ъ” писал в материале «Металлурги ищут спасения субсидий».