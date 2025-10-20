Чистая прибыль «Северстали» по МСФО сократилась почти на 60% за девять месяцев

Чистая прибыль «Северстали» (MOEX: CHMF) по МСФО составила 49,74 млрд руб. по итогам января — сентября 2025 года. Это на 57% ниже прошлогоднего показателя, указано в отчете компании.

Выручка «Северстали» снизилась на 14% — до 543,33 млрд руб. В компании объяснили отрицательную динамику падением средних цен продаж и ростом в них доли полуфабрикатов. Показатель EBITDA составил 114,154 млрд руб. (-40%). Рентабельность по EBITDA — 21% (сокращение на 9 процентных пунктов). Свободный денежный поток компании достиг 98,97 млрд руб. (-122%).

При этом положительные результаты продемонстрировал объем производства чугуна и стали. Производство первого выросло на 16%, до 7173 тыс. т, второго — на 5%, до 7695 тыс. т.

Сегодня совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за третий квартал 2025 года. Решение принято из-за ускоряющегося падения спроса на сталь и отрицательного свободного денежного потока компании, пояснил гендиректор «Северсталь менеджмент» Александр Шевелев.

ПАО «Северсталь» — это вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Основные активы компании расположены в России. «Северсталь» занимается производством металлопроката, труб и метизной продукции, добычей железной руды, а также строительством зданий из металлоконструкций.