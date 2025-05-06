Вологодский губернатор предложил «Северстали» «зарыть топор войны»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о природе конфликта с «Северсталью» и лично с гендиректором металлургической компании Алексеем Мордашовым. Глава региона предложил «Северстали» «зарыть топор войны» и продолжить трудиться на благо вологжан.

«Когда ты отказываешься от реализации инвестиционных обязательств, но при этом просишь сохранить за собой некоторые льготы или активы, причем с позиции диктата,— это нецелесообразно. С любыми просьбами нужно уметь выступать в диалоге, с равноправной позицией»,— прокомментировал господин Филимонов ситуацию в интервью РБК.

По его словам, «Северсталь» не только не стала вести открытую беседу с администрацией Вологодской области, но и не поддержала распространение патриотических идей. Без «идеологической матрицы» ни одна инициатива не реализуема, убежден губернатор.

Георгий Филимонов готов устранять разногласия по указанным проблемам и по вопросу привлечения мигрантов на предприятия «Северстали», если на это настроены в компании. «Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов. Я настроен миролюбиво, созидательно и конструктивно, но не спускаю с рук нашим визави те или иные слова или шаги, которые противоречат логике партнерства»,— заключил глава региона.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «"Северсталь" осталась без рабочих».