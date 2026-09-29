Субсидия пошла в переплавку
«Северсталь» пытается взыскать с ВТБ 1,8 млрд рублей
«Северсталь», которая уже добилась в суде признания незаконным требования Минпромторга о возврате субсидии на поддержку экспорта, подала иск к ВТБ на 1,8 млрд руб. Как считают юристы, металлургическая компания может пытаться вернуть удержанную банком сумму либо компенсировать переплату по кредитам на 40 млрд руб.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Северсталь» 25 сентября подала в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании 1,84 млрд руб. с ВТБ, следует из картотеки дел. Третьим лицом по спору проходит Минпромторг. Другие подробности иска пока не раскрываются. В «Северстали» отказались от комментариев. Знакомый с деталями дела источник “Ъ” сообщил, что иск касается судебного спора по субсидии Минпромторга.
Металлургическая компания в конце 2025 года подала в суд заявление о признании незаконными требований Минпромторга о возврате субсидии, третьими лицами выступали ВТБ и Российский экспортный центр. Как сказано в материалах суда, в 2023 году «Северсталь» привлекла в ВТБ 40 млрд руб. по кредитным соглашениям, которые были включены в программу субсидирования части процентных ставок по экспортным кредитам и страховой премии. Срок субсидирования — 2023–2024 годы. Планируемый объем экспорта в соответствии с условиями субсидии на конец 2024 года составлял 40 млрд руб. Разницу между рыночной и льготной ставками по кредиту ВТБ компенсировал Минпромторг.
«Северсталь» и, соответственно, ВТБ на 1 января 2025 года не достигли целевых значений результата предоставления субсидии, в связи с чем Минпромторг потребовал от ВТБ возврата средств. Но, по мнению «Северстали», условия соглашения позволяли устранить нарушения до 1 июля 2025 года и срок исполнения экспортного проекта также мог быть продлен. Как сказано в материалах суда, пока действовали соглашения о субсидировании, Минпромторг видел основания для продления срока реализации проекта, но затем изменил свою правовую позицию. «Северсталь» настаивала, что требования Минпромторга противоречат соглашению и нарушают права и интересы компании, так как та обязана компенсировать денежные средства банку.
Арбитражный суд удовлетворил требования «Северстали» в апреле 2026 года, Девятый апелляционный арбитражный суд в августе решение поддержал. Минпромторг обжалует это в кассационной инстанции. “Ъ” обратился за комментарием в ВТБ и Минпромторг.
Адвокат a.t.Legal Илья Пасенко говорит, что сумма исковых требований, вероятно, сформирована из тех денежных средств, которые ВТБ удержал с «Северстали» в рамках субсидированной кредитной линии.
Также, по его словам, можно предположить, что выданные ВТБ кредиты предусматривали льготный размер процентов только на период субсидирования, и, если после получения требования о возврате субсидий ставка была пересмотрена, компания должна была вносить ежемесячные платежи в существенно большем объеме. После оспаривания требований Минпромторга основания для изменения ставок отпали, в связи с чем компания могла обратиться за взысканием суммы переплаты, поясняет юрист.
«Северстали» потребуется доказать, что деньги были списаны именно во исполнение отмененного требования Минпромторга, замечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «Если иных самостоятельных договорных оснований для их удержания нет, ВТБ будет сложно обосновать сохранение этой суммы. По существу, спор сводится к вопросу, кто должен нести последствия незаконного требования госоргана — банк или заемщик»,— поясняет он.
Как рассказывал собеседник “Ъ”, сложности с исполнением условий субсидий могли возникнуть из-за низких мировых цен на сталь и крепкого рубля.
«Северсталь» в презентации по итогам первой половины 2026 года отмечала, что поддержку мировым ценам оказал шок предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке, но по мере восстановления поставок ожидается снижение котировок. В январе—августе 2026 года, сообщали в ЦЭП Газпромбанка, экспорт плоского проката из России вырос на 1% год к году, до 3,6 млн тонн, но сдержать поставки может прекращение отгрузок через Черное море.