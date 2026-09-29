Субсидия пошла в переплавку

«Северсталь», которая уже добилась в суде признания незаконным требования Минпромторга о возврате субсидии на поддержку экспорта, подала иск к ВТБ на 1,8 млрд руб. Как считают юристы, металлургическая компания может пытаться вернуть удержанную банком сумму либо компенсировать переплату по кредитам на 40 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Северсталь» 25 сентября подала в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании 1,84 млрд руб. с ВТБ, следует из картотеки дел. Третьим лицом по спору проходит Минпромторг. Другие подробности иска пока не раскрываются. В «Северстали» отказались от комментариев. Знакомый с деталями дела источник “Ъ” сообщил, что иск касается судебного спора по субсидии Минпромторга.

Металлургическая компания в конце 2025 года подала в суд заявление о признании незаконными требований Минпромторга о возврате субсидии, третьими лицами выступали ВТБ и Российский экспортный центр. Как сказано в материалах суда, в 2023 году «Северсталь» привлекла в ВТБ 40 млрд руб. по кредитным соглашениям, которые были включены в программу субсидирования части процентных ставок по экспортным кредитам и страховой премии. Срок субсидирования — 2023–2024 годы. Планируемый объем экспорта в соответствии с условиями субсидии на конец 2024 года составлял 40 млрд руб. Разницу между рыночной и льготной ставками по кредиту ВТБ компенсировал Минпромторг.

«Северсталь» и, соответственно, ВТБ на 1 января 2025 года не достигли целевых значений результата предоставления субсидии, в связи с чем Минпромторг потребовал от ВТБ возврата средств. Но, по мнению «Северстали», условия соглашения позволяли устранить нарушения до 1 июля 2025 года и срок исполнения экспортного проекта также мог быть продлен. Как сказано в материалах суда, пока действовали соглашения о субсидировании, Минпромторг видел основания для продления срока реализации проекта, но затем изменил свою правовую позицию. «Северсталь» настаивала, что требования Минпромторга противоречат соглашению и нарушают права и интересы компании, так как та обязана компенсировать денежные средства банку.

Арбитражный суд удовлетворил требования «Северстали» в апреле 2026 года, Девятый апелляционный арбитражный суд в августе решение поддержал. Минпромторг обжалует это в кассационной инстанции. “Ъ” обратился за комментарием в ВТБ и Минпромторг.

Адвокат a.t.Legal Илья Пасенко говорит, что сумма исковых требований, вероятно, сформирована из тех денежных средств, которые ВТБ удержал с «Северстали» в рамках субсидированной кредитной линии.

Также, по его словам, можно предположить, что выданные ВТБ кредиты предусматривали льготный размер процентов только на период субсидирования, и, если после получения требования о возврате субсидий ставка была пересмотрена, компания должна была вносить ежемесячные платежи в существенно большем объеме. После оспаривания требований Минпромторга основания для изменения ставок отпали, в связи с чем компания могла обратиться за взысканием суммы переплаты, поясняет юрист.

«Северстали» потребуется доказать, что деньги были списаны именно во исполнение отмененного требования Минпромторга, замечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «Если иных самостоятельных договорных оснований для их удержания нет, ВТБ будет сложно обосновать сохранение этой суммы. По существу, спор сводится к вопросу, кто должен нести последствия незаконного требования госоргана — банк или заемщик»,— поясняет он.

Как рассказывал собеседник “Ъ”, сложности с исполнением условий субсидий могли возникнуть из-за низких мировых цен на сталь и крепкого рубля.

«Северсталь» в презентации по итогам первой половины 2026 года отмечала, что поддержку мировым ценам оказал шок предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке, но по мере восстановления поставок ожидается снижение котировок. В январе—августе 2026 года, сообщали в ЦЭП Газпромбанка, экспорт плоского проката из России вырос на 1% год к году, до 3,6 млн тонн, но сдержать поставки может прекращение отгрузок через Черное море.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев