Токио ищут запасной адрес
Какой город может стать «дублером» японской столицы
В Японии могут появиться столицы-дублеры. Власти страны прорабатывают такой план на случай масштабной катастрофы в Токио. Пока правительство определило четыре региона, которые с июня 2027-го смогут выдвигать свои города на конкурс. Это Хоккайдо, Айти, Осака и Фукуока.
Среди требований к претендентам — удаленность от Токио и население от 1,5 млн человек. Кроме того, в самой префектуре должно находиться не менее 14 подразделений центральных органов власти, а ее вклад в ВВП страны должен превышать 2%.
Возможно, так удастся решить и проблему перенаселения столицы, говорит японист, житель Токио Михаил Мозжечков:
«Это происходит в Японии не в первый раз. Лет 30 назад тоже говорили о переносе столицы в новый город — построить его хотели рядом с горой Фудзи. Сейчас главным номинантом может стать Осака. Во всем мире бывают такие случаи, когда правительство отделяют от коммерческой столицы.
Основная причина переноса — возможное землетрясение в Токио. Сам город находится в неудачном месте, где стыкуется несколько плато. Поэтому, если вдруг будет землетрясение, прекратится экономическая жизнь страны, прервется связь, подвиснут дата-центры. Это не то чтобы полный перенос, а создание бэкапа, как в компьютерной технике. Данные надо где-то хранить еще.
Токио развивался по многим причинам гораздо лучше, чем другие префектуры, и это тоже большая проблема. Молодежь не хочет оставаться, так сказать, в деревне, рис выращивать, и все хотят жить в большом городе с огоньками. Поэтому есть надежда, что, распределяя такие центры по стране, власти дадут народу надежду на то, что и в других префектурах экономика будет развиваться параллельно токийской жизни».
В запасных столицах японские власти хотят оборудовать экстренные центры управления. При этом новые здания строить не планируют. Однако власти Осаки предлагают модернизировать системы водоснабжения, развивать железные дороги, аэропорт и другие транспортные узлы выбранного города.
Для привлечения бизнеса в резервных столицах будут вводить налоговые льготы и смягчать административные ограничения. Это очень полезное решение, но его реализация обойдется дорого, считает урбанист Аркадий Гершман:
«Если мы будем смотреть на какие-то современные подходы, то решение кажется довольно странным, потому что придется затрачивать большие ресурсы. Эти средства скорее стоит вложить в защиту жителей, которых никто перевозить не будет. Куда лучше, чтобы с городом ничего не случалось.
Обычно столицей считается место, где находится парламент и принимаются законы, потому что все остальные могут работать в любой точке мира. В Штатах, например, столица из-за переезда парламента переносилась много раз в период Гражданской войны. Но есть еще решение в другой плоскости. Это как раз политическая децентрализация, когда подразделения властей и каждая ветвь власти располагаются в своем городе.
Это можно увидеть уже сейчас в Швейцарии и Германии. Такой подход работает и на случай возможных проблем с городами, потому что изначально все чиновники ведомств находятся в разных городах, и поэтому нет уязвимости. Это стимулирует здоровое федеральное развитие и экономики, и всего прочего. Политическая децентрализация — это тоже выход, но это никак не связано с какими-то запасными столицами».
Впрочем, переносить министерства из Токио на постоянной основе не планируется — это произойдет лишь в случае катастрофы. Японские власти уже несколько лет готовятся к возможному мегаземлетрясению у тихоокеанского побережья страны.
Вероятность такого инцидента в ближайшие 30 лет оценивают в 60–90%. Землетрясение может вызвать масштабное цунами, которое в том числе затронет столицу. Число погибших при худшем сценарии может составить 300 тыс. человек.