Токио развивался по многим причинам гораздо лучше, чем другие префектуры, и это тоже большая проблема. Молодежь не хочет оставаться, так сказать, в деревне, рис выращивать, и все хотят жить в большом городе с огоньками. Поэтому есть надежда, что, распределяя такие центры по стране, власти дадут народу надежду на то, что и в других префектурах экономика будет развиваться параллельно токийской жизни».