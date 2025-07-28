Горит, но не плавится

Разница в цене горячекатаного проката и стоимости сырьевой корзины в РФ достигла максимума с начала года. Укрепление рубля привело к росту российских цен на сталь в долларовом выражении, а кризис в секторе — к удешевлению железной руды и коксующегося угля. Чем выше спред, тем выше мотивация производить больше, но стагнация спроса не позволяет в полной мере воспользоваться удачной конъюнктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Череповецкий металлургический комбинат

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Череповецкий металлургический комбинат

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спред «горячекатаный прокат—сырьевая корзина» на рынке РФ достиг к концу июня максимального с начала года значения в $469 на тонну, подсчитали аналитики «Эйлер». С начала года показатель вырос на 38,75%. Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин говорит, что укрепление рубля с начала 2025 года привело к росту российских цен на сталь в долларовом выражении, а кризис в глобальном секторе черной металлургии — к снижению цен на железную руду и коксующийся уголь.

Но в переводе на рубли, по его словам, спред ниже, чем годом ранее, и ситуация неустойчива: стоит ждать снижения показателя к $350–400 на тонну в 2026 году по мере ослабления рубля и восстановления мировых цен на коксующийся уголь. Максимальный спред в РФ был четыре года назад — $580 на тонну, отмечает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Чем выше спред, тем выше мотивация производить больше, констатирует Никанор Халин.

«Рост спреда для производителей — это увеличение валовой маржи, особенно для вертикально интегрированных металлургических компаний. Из минусов — давление на экспорт, конкуренция с дешевым китайским прокатом все сложнее»,— говорит Олег Абелев. Но внутренний спрос на сталь остается слабым, подчеркивают в «Эйлер». По оценкам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, потребление металла за первые шесть месяцев 2025 года снизилось на 14–15% год к году, в некоторых отраслях — на 25%.

Как отмечает Никанор Халин, о прибыльности сектора свидетельствует и позитивная рентабельность EBITDA российских сталеваров. У ММК, как сообщала компания, EBITDA во втором квартале выросла на 11,5% к первому кварталу, до 22,02 млрд руб., в основном в связи со снижением цен на основные сырьевые ресурсы. Но по итогам полугодия EBITDA сократилась на 54,9%, до 41,78 млрд руб. У «Северстали» из-за падения средних цен реализации и роста доли полуфабрикатов EBITDA за полгода упала на 38%, до 78,65 млрд руб. Рентабельность по EBITDA у компаний за второй квартал — 14,2% и 21% соответственно.

Алексей Мордашов, основной владелец «Северстали», июнь 2025 года, ТАСС: Можно так затормозиться, охладиться, что не разогреться потом, и пора об этом серьезно думать.

Директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин говорит, что во второй половине июля 2025 года наблюдается рост цен на горячекатаный прокат в Китае, что стало сюрпризом для рынка. На торгах Шанхайской фьючерсной биржи котировки достигли максимума более чем за пять месяцев. По словам аналитика, поводом стало заявление о начале строительства в горном Тибете крупнейшего каскада ГЭС в мире с объявленными инвестициями почти $170 млрд. «Предполагается, что правительство КНР поддержит внутреннее потребление и одновременно создаст условия для смягчения конкуренции на внутреннем рынке. Эти ожидания и подтолкнули вверх цены, а в последнее время это повышение распространилось и на экспортные поставки»,— поясняет он.

Тем не менее, отмечает господин Кутьин, пока факторов давления на цены остается больше, чем факторов поддержки. К тому же российские предприятия вынуждены сталкиваться с жесткой конкуренцией с азиатскими производителями из-за ограничения доступа на рынки стран ЕС, указывают аналитики рейтингового агентства «Русмет». Там отмечают, что уровень себестоимости в России — уже уровень китайских экспортных цен. А если учитывать затраты на доставку до морского порта, стоимость перевалки и фрахта, то себестоимость может превысить $500–550 на тонну, что делает очень острой конкуренцию с производителями горячекатаного проката из Азии, многие из которых готовы продавать дешевле, указывают в «Русмете». «Это означает, что для ряда российских заводов экспорт уже убыточен, ситуация, когда ничего не производить выгоднее, чем производить»,— считают аналитики.

Полина Трифонова