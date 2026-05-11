Власти Череповца опровергли связь пожара на заводе «Северстали» с атакой БПЛА

На промплощадке «Северстали» в Череповце ликвидировали возгорание, возникшее днем 11 мая. Площадь пожара составила 300 кв. м, сообщил мэр Андрей Накрошаев. Пострадавших нет.

«По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме», — уточнил чиновник.

На предприятии ранее заявили, что загорелись бочки с бензолом и маслом. Причина ЧП пока не уточняется. В городской администрации «Подъему» сказали, что «это не связано ни с какой атакой беспилотников». Происшествие было «связано исключительно с состоянием, по всей вероятности, оборудования и, так скажем, технологическим процессом на предприятии», добавили в мэрии.