Минобороны сообщило об ударах по энергообъектам в Киевской области и сухогрузу
Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, под атаку попали подстанция «Нивки» напряжением 330 кВ в Киеве и Белоцерковская теплоэлектроцентраль в Киевской области. По данным Минобороны РФ, эти объекты обеспечивали энергоснабжение предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении сухогруза в акватории Черного моря к востоку от Одессы. Судно, как утверждается, использовалось для доставки на Украину грузов военного назначения.
Информация о последствиях ударов и возможном ущербе объектам и судну в сообщении Минобороны не приводится.