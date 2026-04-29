В «Северстали» ответили на призыв Матвиенко «подтянуть офшоры» в Россию

«Северсталь» (MOEX: CHMF), как и другие активы совладельца компании Алексея Мордашова, зарегистрированы в России. У предпринимателя нет активов, которые находятся в офшорных зонах. Так пресс-служба «Северстали» ответила на призыв председателя Совета федерации Валентины Матвиенко к господину Мордашову «подтянуть что-то из офшоров» в Россию и помочь Вологодской области, в которой базируется компания. Ответ «Северстали» есть у «Ъ».

В компании отметили, что «Северсталь» и Алексей Мордашов находятся в санкционных списках ЕС и США. «Северсталь» сейчас переживает кризис — в первом квартале прибыль упала в 370 раз по сравнению с прошлым годом и составила 57 млн руб. Рентабельность упала до рекордных 12%. Пресс-служба «Северстали» добавила, что с такими сложностями сталкиваются и другие компании в отрасли черной металлургии.

«В 2025 году налоговые отчисления "Северстали" в бюджет Вологодской области... составили 13,4 млрд руб. При этом компания выполняет все свои социальные обязательства, в частности, ежегодно направляет значительные средства на развитие Череповца и улучшение жизни горожан»,— сообщила пресс-служба «Северстали».

В компании ответили Валентине Матвиенко, что в дефиците бюджета Вологодской области виновата «непродуманная политика» администрации региона. По данным «Северстали», руководство области неразумно растратило «надежную бюджетную "подушку"» в 70 млрд руб. В компании также прокомментировали заявление госпожи Матвиенко о включении Алексея Мордашова в список богатейших людей России от Forbes. «Хотелось бы отметить, что место в "списке Forbes" определяется по среднерыночной цене акций компаний, которыми владеет его участник, или гипотетическими оценками активов, а не реальными финансовыми средствами»,— сообщила пресс-служба «Северстали».