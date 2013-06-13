Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
15 августа, четверг
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
15 августа, четверг
Слушать радио
Коротко
Новости
00:02
Главные анонсы 15 августа
14/08
Любовь Соболь прекратила голодовку
14/08
Минюст потребовал от Минпросвещения отказаться от нового перечня учебников
14/08
Орешкин назвал «переговорными приемами» заявление Трампа о готовности выхода из ВТО
00:47
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок UEFA
00:25
Минэкономики предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
14/08
Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова
14/08
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
14/08
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за критики имама Шамиля
14/08
В Идлибе террористы сбили самолет сирийской армии и взяли пилота в плен
14/08
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%
14/08
Минобрнауки заключило контракт на перевозку сотрудников на более чем 220 млн рублей
14/08
США и Польша помогают Украине разрабатывать контракт на транзит газа
14/08
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
14/08
Президент Аргентины поднял зарплаты и заморозил цены на бензин
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 14.08.2019)
Аргентина и ее отношения с Россией
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
Аргентина взяла левее
Инвесторы напуганы возвратом страны к политике популизма
Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами
Экс-президент Аргентины обвиняется в откатах за подряды в строительстве
Экс-президента Аргентины подозревают в многомилионных взятках
Несмотря на это, сторонники прочат Кристине Киршнер третий президентский срок
Кристина Киршнер отказалась от участия в дебатах на скамье подсудимых
Экс-президента Аргентины начали судить за коррупцию и растрату государственных средств
2
Аргентина перешла в режим спасения
МВФ выделяет стране $50 млрд, страна говорит, что ей столько не надо
8
Аргентине протянули руку помощи на $50 млрд
МВФ предоставил кредит, составляющий 1110% аргентинской квоты в фонде
«Мы бы не хотели, чтобы люди напились и стали вешать флаги на памятник»
Иностранных фанатов учат выбирать еду и избегать неприятностей в России во время ЧМ
Аргентине не хватило резервов
Через 17 лет после дефолта власти страны вновь просят помощи у МВФ
22
Оправдания на кофейной гуще
Предполагаемый владелец 12 чемоданов кокаина избрал линию защиты
4
«Судя по всему, груз был завезен на служебном автомобиле бывшим техническим сотрудником посольства»
Посол России в Аргентине — о «кокаиновом скандале»
2
Наркодилеры поймались на чемоданы
За контрабанду наркотиков арестован экс-сотрудник посольства России в Аргентине, его коллегу ищут
3
В Аргентине идут по «кокаиновому следу»
Как посольство России в Буэнос-Айресе оказалось замешано в скандале
Президент Аргентины вернется в Россию ради футбола
Официальное мнение
1
ОАО РЖД доедет до «Мертвой коровы»
Российские компании претендуют на проекты в Аргентине
Президент Аргентины ищет инвесторов в России и Давосе
Маурисио Макри прибыл с визитом в Москву
3
К Латинской Америке подошли с позиции силовиков
Зачем представители почти десятка российских ведомств слетали в Бразилию и Аргентину
Президенты России и Аргентины сыграют на выезде
Владимира Путина ждут на саммите G20, а Маурисио Макри — на чемпионате мира по футболу
Архив
наглядно
Фотогалерея
Фото дня: 14 августа
Протесты коренных жителей Бразилии, последствия лесных пожаров в Греции и другие яркие кадры
Фотогалерея
Одной левой
Известные левши среди политиков и бизнесменов
Видео
Протесты в Гонконге захватили метро и аэропорт
Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ
Фотогалерея
Акция протеста в Москве 10 августа
Как санкционированный митинг перешел в «мирные прогулки», а те — в задержания
Фотогалерея
Тайфун в Китае
Кадры из районов стихийного бедствия, где погибли более 40 человек
Фотогалерея
Матч особого режима
Как Павел Мамаев и Александр Кокорин сыграли в футбол в стенах колонии и победили
Видео
«Теперь ОМОН — главный хипстер Москвы»
Выступление Леонида Парфенова на митинге «Вернем себе право на выборы»
Фотогалерея
Курбан-байрам
Как в Москве отметили один из главных исламских праздников
Видео
Штурм и задержание
Как оборонялся от силовиков и сдался властям экс-президент Киргизии
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Взгляды премьера Италии Джузеппе Конте в 10 его цитатах
Подкаст «ЪFM. Карьера»: Как заработать на киберспорте?
Экономический прогноз на август: что будет с рублем, долларом и нефтью
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
15—16 августа
Самое читаемое
просмотров:
419194
«Готовность протестовать даже возрастает»
Зарубежные СМИ — о последних протестах в Москве
просмотров:
294511
Автотранспорту определят пенсионный возраст
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин
просмотров:
165148
Полицейского ищут правозащитники
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
просмотров:
114923
Двое на первого
Обозначились претенденты на место первого заместителя Виктора Золотова
просмотров:
73677
«Дело не в Мосгордуме даже»
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
Первые лица |
все
Председатель правления ПФР Антон Дроздов об особенностях переходных кампаний
CEO Alibaba Group Дэниел Чжан о глобальной экспансии и новом ритейле
Владелец «Соллерс» Вадим Швецов о телематике и «русском Прадо»
Тенденции |
все
Как девелоперы создают в Москве транспортную воронку
Почему судоходство на Волге садится на мель
Чем рискуют массовые инвесторы на фондовом рынке
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия