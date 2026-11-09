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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Мир

Более 2 млн человек пришли на мессу папы римского в Буэнос-Айресе

Более 2 млн человек собрались на мессу папы римского Льва XIV в Буэнос-Айресе, передает телеканал TN. Последний раз глава Католической церкви посещал Аргентину 39 лет назад, в апреле 1987 года.
Папа римский Лев XIV в Буэнос-Айресе
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Папа римский Лев XIV в Буэнос-Айресе

Yara Nardi / Reuters

Толпа приветствует папу римского
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Толпа приветствует папу римского

Yara Nardi / Reuters

Папа римский прибывает на мессу в папамобиле
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Папа римский прибывает на мессу в папамобиле

Yara Nardi / Reuters

Папа римский Лев XIV
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Папа римский Лев XIV

Yara Nardi / Reuters

Папа приветствует собравшихся на Авенида-дель-Либертадор
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Папа приветствует собравшихся на Авенида-дель-Либертадор

Agustin Marcarian / Reuters

Женщина с флагом Аргентины
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Женщина с флагом Аргентины

Pedro Lazaro Fernandez / Reuters

Это первый папский визит в Аргентину с 1987 года
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Это первый папский визит в Аргентину с 1987 года

Yara Nardi / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей
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Президент Аргентины Хавьер Милей

Yara Nardi / Reuters

Люди наблюдают за ходом мессы на экране
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Люди наблюдают за ходом мессы на экране

Pedro Lazaro Fernandez / Reuters

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Andrew Medichini / AP

Лев XIV меняет свой пилеолус на тот, который ему подарила женщина на инвалидной коляске
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Лев XIV меняет свой пилеолус на тот, который ему подарила женщина на инвалидной коляске

Yara Nardi / Reuters

Папа римский машет рукой из автомобиля после посещения социального учреждения «Пекеньо Коттоленго Дон Орионе»
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Папа римский машет рукой из автомобиля после посещения социального учреждения «Пекеньо Коттоленго Дон Орионе»

Matias Baglietto / Reuters

По данным Reuters, состоявшаяся месса — самое масштабное мероприятие за то время, как папа Лев стал главой всемирной Католической церкви. Аргентинцы растянулись на несколько километров вдоль Авенида-дель-Либертадор. Толпа встречала понтифика и размахивала бело-желтыми флагами Ватикана, передает агентство. «Мое сердце наполняется радостью от того, что я могу праздновать… вместе с вами, — поприветствовал собравшихся папа римский. — Мой визит на эту землю, в Аргентину, позволил мне увидеть на ваших лицах энтузиазм вашей веры».
После мессы Лев XIV посетит мероприятие «Встреча с миром труда», где он встретится с представителями бизнеса, профсоюзов, профессиональных ассоциаций, общественных движений, а также секторов здравоохранения и образования.
7 ноября папа римский начал 12-дневный тур по странам Южной Америки. Поездка понтифика станет одним из самых насыщенных папских визитов за последние десятилетия. Reuters писал, что понтифик посетит 10 городов и 36 раз выступит с речью. Кроме того, папа римский посетит Перу, где он почти двадцать лет трудился как миссионер.
Ватикан, деятельность папы римского и католической церкви
Аргентина
Латинская Америка