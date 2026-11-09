Более 2 млн человек пришли на мессу папы римского в Буэнос-Айресе
Более 2 млн человек собрались на мессу папы римского Льва XIV в Буэнос-Айресе, передает телеканал TN. Последний раз глава Католической церкви посещал Аргентину 39 лет назад, в апреле 1987 года.
По данным Reuters, состоявшаяся месса — самое масштабное мероприятие за то время, как папа Лев стал главой всемирной Католической церкви. Аргентинцы растянулись на несколько километров вдоль Авенида-дель-Либертадор. Толпа встречала понтифика и размахивала бело-желтыми флагами Ватикана, передает агентство. «Мое сердце наполняется радостью от того, что я могу праздновать… вместе с вами, — поприветствовал собравшихся папа римский. — Мой визит на эту землю, в Аргентину, позволил мне увидеть на ваших лицах энтузиазм вашей веры».
После мессы Лев XIV посетит мероприятие «Встреча с миром труда», где он встретится с представителями бизнеса, профсоюзов, профессиональных ассоциаций, общественных движений, а также секторов здравоохранения и образования.
7 ноября папа римский начал 12-дневный тур по странам Южной Америки. Поездка понтифика станет одним из самых насыщенных папских визитов за последние десятилетия. Reuters писал, что понтифик посетит 10 городов и 36 раз выступит с речью. Кроме того, папа римский посетит Перу, где он почти двадцать лет трудился как миссионер.