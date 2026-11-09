Более 2 млн человек пришли на мессу папы римского в Буэнос-Айресе

По данным Reuters, состоявшаяся месса — самое масштабное мероприятие за то время, как папа Лев стал главой всемирной Католической церкви. Аргентинцы растянулись на несколько километров вдоль Авенида-дель-Либертадор. Толпа встречала понтифика и размахивала бело-желтыми флагами Ватикана, передает агентство. «Мое сердце наполняется радостью от того, что я могу праздновать… вместе с вами, — поприветствовал собравшихся папа римский. — Мой визит на эту землю, в Аргентину, позволил мне увидеть на ваших лицах энтузиазм вашей веры».