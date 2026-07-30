При крушении вертолета на западе Аргентины погибли семь человек

Семь человек погибли при крушении пожарного вертолета в западной аргентинской провинции Сан-Хуан, сообщил губернатор региона Марсело Оррего в соцсети X. Среди погибших были пожарные, полицейские и специалисты гражданской обороны.

Причины аварии расследуются. Вертолет потерял связь с базой в среду утром, сообщает AFP со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет участвовал в тушении лесных пожаров в соседней провинции Ла-Риоха. Огонь уничтожил около 900 гектаров леса, сообщало Infobae. Тушить огонь мешают порывы ветра до 80 км/ч, которые мешают работе пожарной авиации. Борьба с огнем идет в экстремальных условиях и буквально вручную. Пожарным приходится пешком подниматься по крутым горным склонам, неся все оборудование на себе, сообщали местные власти.