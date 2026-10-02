Аргентина первой в Южной Америке запустила программу «золотых паспортов»

Правительство Аргентины запустило программу «золотых паспортов», которая позволит получить гражданство в обмен на инвестиции в стране. Прием заявок на участие в программе откроется до конца года, сообщила пресс-служба министерства экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Буэнос-Айрес

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Буэнос-Айрес

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Для получения гражданства нужно будет сделать невозвратный взнос в Национальное казначейство в размере $350 тыс. или купить гособлигации на сумму $800 тыс. Подать заявку на участие в программе смогут дети (не старше 25 лет) и супруги обладателя «золотого паспорта». Взнос для них составит от $25 тыс. до $100 тыс. Семья с двумя несовершеннолетними детьми должна будет внести $500 тыс., чтобы получить гражданство.

Рассматривать заявки будет специализированное агентство, а также государственные структуры, включая МВД. Проверке подлежат законность происхождения средств, активы, финансовое положение, наличие судимостей и репутация заявителя. Окончательное решение будет принимать Национальное управление по миграции.

Financial Times писала, что власти страны надеются привлечь десятки миллиардов долларов. По словам собеседников газеты, Буэнос-Айрес направит их на погашение кредитных обязательств, возникших из-за реструктуризации долгов в 2020 году.