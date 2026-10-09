Аргентинцы назвали цену смерти Марадоны

Первый процесс по делу Марадоны начался еще в марте 2025 года. Но довести до конца его не удалось. Выяснилось, что одна из судей, слушавших дело, Джульета Макинтач самовольно санкционировала установку в зале суда видеокамеры, которую проносили на каждое заседание с согласия и при содействии судьи. Сама по себе установка камеры на открытом судебном процессе нарушением, делающим невозможным его продолжение, не является. Но в данном случае камера появилась по просьбе некоего продакшена, предположительно работавшего по заказу BBC, снимавшего фильм о процессе. Родной брат судьи Хуан Макинтач был напрямую связан с означенным продакшеном. В итоге процесс был скомпрометирован, и его пришлось начинать заново.