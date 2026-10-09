Аргентинцы назвали цену смерти Марадоны
Обвиняемых в причастности к гибели легенды футбола потребовали приговорить к длительным срокам
09.10.2026, 13:52
Прокуратура Аргентины запросила длительные, до 12 лет, сроки лишения свободы для лиц, причастных к смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны. По версии обвинения, именно неупорядоченные действия медицинской бригады, нанятой для наблюдения за Марадоной, привели к тому, что он скончался в ноябре 2020 года.
В Сан-Исидоро, пригороде Буэнос-Айреса, состоялись финальные прения сторон в судебном процессе по делу о смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны. Обвинение потребовало назначить семи фигурантам дела длительные сроки лишения свободы. Для главного фигуранта истории — личного врача Марадоны нейрохирурга Леопольдо Луке — власти запросили 12 лет. К длительным срокам прокуратура также просит приговорить координатора компании Swiss Medical Нэнси Форлини (десять лет) и психиатра Агустину Косачов (восемь лет). Кроме того, обвинение запросило пять лет тюрьмы для психолога Карлоса Диаса и по четыре года для медбратьев Рикардо Альмирона и Мариано Перрони с запретом на профессиональную деятельность.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Незадолго до этого он перенес операцию по удалению субдуральной гематомы головного мозга (объемное скопление крови в черепе, вызывающее сдавливание головного мозга). Провел ее как раз Леопольдо Луке. До этого господин Луке уже много лет не оперировал — с 2016 года его основной работой был медицинский присмотр за Марадоной. Операция, как сообщалось, прошла успешно.
Марадону через несколько дней выписали и перевезли в арендованный его родней дом в пригороде Буэнос-Айреса, расположенный неподалеку от места проживания двух его старших дочерей. Там он и умер.
Ожидаемый вроде бы исход столь серьезных проблем со здоровьем, учитывая, что Марадона на протяжении большей части жизни боролся с наркотической и алкогольной зависимостями и чаще всего им проигрывал, спровоцировал всеаргентинский скандал. Семья игрока, мнение которой поддержала прокуратура Аргентины, заявила, что Марадона стал жертвой преступной халатности медицинской бригады, нанятой, чтобы следить за его здоровьем.
Аргентинские власти по итогам проведенного расследования пришли к выводу, что смерти легенды можно было избежать, если бы его не отправили домой, а оставили под квалифицированным медицинским надзором в больнице. Обвинение заявляло в суде, что ни один из членов команды медиков не сделал того, что было нужно, в «театре ужаса, сценой которого стало смертное ложе Марадоны». По версии прокуратуры, обвиняемые проявили халатность, выписав футболиста из госпиталя, а затем «проявили жестокость, решив, что он должен умереть».
Один из судмедэкспертов, исследовавших труп Марадоны, Карлос Маурисио Кассинелли заявил, что, по его мнению, агония футболиста продолжалась 12 часов, а окружающие никак этому не мешали.
Первый процесс по делу Марадоны начался еще в марте 2025 года. Но довести до конца его не удалось. Выяснилось, что одна из судей, слушавших дело, Джульета Макинтач самовольно санкционировала установку в зале суда видеокамеры, которую проносили на каждое заседание с согласия и при содействии судьи. Сама по себе установка камеры на открытом судебном процессе нарушением, делающим невозможным его продолжение, не является. Но в данном случае камера появилась по просьбе некоего продакшена, предположительно работавшего по заказу BBC, снимавшего фильм о процессе. Родной брат судьи Хуан Макинтач был напрямую связан с означенным продакшеном. В итоге процесс был скомпрометирован, и его пришлось начинать заново.
Вынесение вердикта ожидается до конца месяца.