Аргентина пригрозила Британии морским трибуналом из-за нефтедобычи у Фолклендов
Власти Аргентины потребовали от Великобритании свернуть проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Буэнос-Айрес установил двухнедельный срок для выполнения требования, после чего пообещал подать иск против Лондона в Международный трибунал по морскому праву.
Глава государства Хавьер Милей поручил МИД и юридическим службам инициировать арбитражное разбирательство согласно положениям Конвенции ООН по морскому праву. Процедура направлена на блокировку реализации проекта Sea Lion, который предполагает освоение месторождений на континентальном шельфе британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.
В начале сентября господин Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Аргентинское правительство уже объявило о введении ограничительных мер в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов в спорном районе.
Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Аргентины взял курс на острова».
Аргентинский федеральный суд уже вынес решение, запрещающее конкретные этапы разработки проекта Sea Lion. Решение от 17 сентября 2026 года запрещает бурение, установку морских сооружений и строительство портов до проведения аргентинскими властями экологической экспертизы.
Исполнение такого запрета не обеспечивается автоматически: оно зависит от международного сотрудничества и действий компаний Navitas Petroleum и Rockhopper Exploration, которые уже заявили о намерении продолжить разработку. Опыт предыдущих попыток обеспечить исполнение аналогичных решений показывает, что Лондон и власти Фолклендских островов не признают юрисдикцию Буэнос-Айреса. Взыскание активов британских компаний на материке также оказывалось невозможным из-за их отсутствия.
Правовую основу своих претензий Буэнос-Айрес связывает с законом № 26.659. По его трактовке, разведка и добыча нефти и газа на континентальном шельфе должны быть согласованы с аргентинским правительством. Таким образом, спор касается не только остановки отдельных работ, но и признания того, чье разрешение может иметь силу для деятельности в районе, суверенитет над которым оспаривают две страны.