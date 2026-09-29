Аргентина пригрозила Британии морским трибуналом из-за нефтедобычи у Фолклендов

Власти Аргентины потребовали от Великобритании свернуть проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Буэнос-Айрес установил двухнедельный срок для выполнения требования, после чего пообещал подать иск против Лондона в Международный трибунал по морскому праву.

Глава государства Хавьер Милей поручил МИД и юридическим службам инициировать арбитражное разбирательство согласно положениям Конвенции ООН по морскому праву. Процедура направлена на блокировку реализации проекта Sea Lion, который предполагает освоение месторождений на континентальном шельфе британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

В начале сентября господин Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Аргентинское правительство уже объявило о введении ограничительных мер в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов в спорном районе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Аргентины взял курс на острова».