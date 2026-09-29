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Аргентина пригрозила Британии морским трибуналом из-за нефтедобычи у Фолклендов

Власти Аргентины потребовали от Великобритании свернуть проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Буэнос-Айрес установил двухнедельный срок для выполнения требования, после чего пообещал подать иск против Лондона в Международный трибунал по морскому праву.

Глава государства Хавьер Милей поручил МИД и юридическим службам инициировать арбитражное разбирательство согласно положениям Конвенции ООН по морскому праву. Процедура направлена на блокировку реализации проекта Sea Lion, который предполагает освоение месторождений на континентальном шельфе британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

В начале сентября господин Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Аргентинское правительство уже объявило о введении ограничительных мер в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов в спорном районе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Аргентины взял курс на острова».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Аргентинский федеральный суд уже вынес решение, запрещающее конкретные этапы разработки проекта Sea Lion. Решение от 17 сентября 2026 года запрещает бурение, установку морских сооружений и строительство портов до проведения аргентинскими властями экологической экспертизы.

Исполнение такого запрета не обеспечивается автоматически: оно зависит от международного сотрудничества и действий компаний Navitas Petroleum и Rockhopper Exploration, которые уже заявили о намерении продолжить разработку. Опыт предыдущих попыток обеспечить исполнение аналогичных решений показывает, что Лондон и власти Фолклендских островов не признают юрисдикцию Буэнос-Айреса. Взыскание активов британских компаний на материке также оказывалось невозможным из-за их отсутствия.

Правовую основу своих претензий Буэнос-Айрес связывает с законом № 26.659. По его трактовке, разведка и добыча нефти и газа на континентальном шельфе должны быть согласованы с аргентинским правительством. Таким образом, спор касается не только остановки отдельных работ, но и признания того, чье разрешение может иметь силу для деятельности в районе, суверенитет над которым оспаривают две страны.

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