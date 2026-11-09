Лев XIV упрекнул президента Аргентины в чрезмерно жесткой экономии

Став президентом Аргентины в 2023 году, Хавьер Милей, называющий себя либертарианцем, начал проводить политику жесткой экономии, сокращая меры государственной поддержки и урезая социальную сферу. Он называл своих критиков «предателями» и «человеческим мусором». Как отмечает BBC, скорее всего, именно на это намекал Лев XIV, когда сказал, что для укрепления демократии важны «готовность слушать» и «осторожно использовать слова».