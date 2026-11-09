Лев XIV упрекнул президента Аргентины в чрезмерно жесткой экономии
Папа римский Лев XIV встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, на которой заявил, что «экономика должна служить человеку, а не человек — экономике». Как пишут The Guardian и BBC, тем самым он раскритиковал проводимую господином Милеем политику жесткой экономии.
Лев XIV также заявил, что экономический рост должен приносить пользу всему обществу, включая тех, кто находится в стесненном положении: безработным, пенсионерам и «всем тем, кому, несмотря на тяжелый труд, с трудом хватает на потребности своей семьи». В ответ господин Милей заявил, что его правительство хочет «не наказывать завтрашних аргентинцев ради благополучия сегодняшних аргентинцев».
Став президентом Аргентины в 2023 году, Хавьер Милей, называющий себя либертарианцем, начал проводить политику жесткой экономии, сокращая меры государственной поддержки и урезая социальную сферу. Он называл своих критиков «предателями» и «человеческим мусором». Как отмечает BBC, скорее всего, именно на это намекал Лев XIV, когда сказал, что для укрепления демократии важны «готовность слушать» и «осторожно использовать слова».
Лев XIV начал 12-дневный тур по Южной Америке 7 ноября. Аргентина стала второй страной после Уругвая, которую он посетил в рамках этого визита. Позже он также посетит Перу.