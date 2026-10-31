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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Финансы

Аргентинский банк Galicia начал закрывать счета россиян, белорусов и украинцев

Один из крупнейших банков Аргентины Galicia начал закрывать банковские счета граждан России, Белоруссии и Украины. Об этом пользователи сообщают в соцсетях. Несколько клиентов Galicia подтвердили эту информацию РБК и ТАСС.
Клиенты отмечают, что банк начал закрывать счета с 28 октября без предварительного уведомления. Galicia также закрывает счета тех российских граждан, кто уже получил аргентинское гражданство. Под ограничения попадают счета физлиц, зарплатные и корпоративные счета. Они перестают отображаться в приложении, а операции по ним становятся недоступны. Деньги со счетов можно снять в отделении банка.
РБК отмечает, что речь идет не обо всех клиентах из России, Белоруссии и Украины. Некоторые из них до сих пор пользуются услугами Galicia. Банк причины блокировки счетов не объясняет. Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что почти 500 человек из России и Белоруссии готовят коллективный иск, чтобы выяснить, почему их счета заблокировали.