Аргентинский банк Galicia начал закрывать счета россиян, белорусов и украинцев

Клиенты отмечают, что банк начал закрывать счета с 28 октября без предварительного уведомления. Galicia также закрывает счета тех российских граждан, кто уже получил аргентинское гражданство. Под ограничения попадают счета физлиц, зарплатные и корпоративные счета. Они перестают отображаться в приложении, а операции по ним становятся недоступны. Деньги со счетов можно снять в отделении банка.