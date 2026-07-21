FIFA не наказала Паредеса красной карточкой за стычку после финала ЧМ
Международная федерация футбола (FIFA) не применяла дисциплинарные меры к полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу за инцидент после финала чемпионата мира. Об этом сообщает BBC.
Драка между футболистами после матча Испании и Аргентины
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
После финального свистка он вступил в потасовку с футболистами сборной Испании. Паредес схватил за горло Эрика Гарсию, а также толкнул на газон Гави и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинец Науэль Молина ударил капитана команды Испании Родри. Также член тренерского штаба аргентинцев Роберто Айяла попытался ударить по лицу Дани Ольмо.
По данным BBC, в системе FIFA была допущена ошибка. Изначально было указано, что Паредес получил красную карточку за толчок Гарсии. Позднее удаление аннулировали. В FIFA подтвердили BBC, что никаких дисциплинарных мер принято не было.
20 июля журналист Мартин Циглер сообщил, что FIFA назначила прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования поведения игроков сборной Аргентины после матча. Помимо стычки, некоторые футболисты повернулись спиной к испанцам, когда тем вручили Кубок мира.
FIFA, являющаяся основной структурой мирового футбола и организующая чемпионаты мира, ранее уже оказывалась в центре скандалов, связанных с дисциплинарными решениями. Например, организация дисквалифицировала игрока сборной США Фоларина Балогана, но затем отменила это решение, что вызвало критику и опасения по поводу политизации турнира. Также FIFA открывала дисциплинарные дела в отношении официальных лиц, например, против президента Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса из-за его поведения на женском чемпионате мира, где он поцеловал капитана команды Дженни Эрмосо в губы.