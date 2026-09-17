Суд в Аргентине обязал остановить нефтяную разработку на Фолклендских островах

Аргентинский федеральный судья Мариэль Борруто обязал британские и израильские компании прекратить разработку нефтяного месторождения у берегов Фолклендских островов. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, запрет направлен против нефтяного проекта Sea Lion, расположенного в 220 км к северу от контролируемого Великобританией архипелага в Южной Атлантике. Решение суда запрещает бурение, установку морских сооружений и строительство портов до тех пор, пока аргентинские власти не проведут экологическую экспертизу.

Судья признал, что обеспечение исполнения решения «зависит от международного сотрудничества и действий» двух компаний — израильской Navitas Petroleum и британской Rockhopper Exploration, которые уже пообещали продолжить разработку. Согласно планам, коммерческая добыча нефти на месторождении Sea Lion начнется в 2028 году.

Ранее МИД Аргентины вызвал послов Великобритании и Израиля, чтобы вручить им ноту протеста из-за проекта по разработке нефтяного месторождения.

Влад Никифоров