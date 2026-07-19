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Финал чемпионата мира по футболу. Аргентина — Испания. Онлайн

В решающем матче турнира сойдутся действующие чемпионы мира аргентинцы и чемпионы Европы испанцы. Встреча состоится на MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22:00 мск. Происходящее на поле и за его пределами — в онлайн-трансляции «Ъ».

21:56. Сундучок с трофеем чемпионата мира на поле. Его вынесли Андрес Иньеста, принесший испанцам победу на мировом первенстве 2010 года, и Марио Кемпес, автор победного гола аргентинцев на ЧМ-1978.

21:50. Гимн США исполнила Дженнифер Хадсон. Обладательница «Эмми», «Грэмми», «Оскара и «Тони» вышла с небольшой задержкой. Следом, чтобы спеть гимн Международной федерации футбола (FIFA), на крошечной сцене в центральном круге появились Робби Уильямс, Николь Шерзингер и Лаура Паузини.

21:42. Посещение финала Дональдом Трампом потребовало повышенных мер безопасности. VIP-ложи MetLife Stadium теперь закрыты. Похожим образом поступили организаторы финальной встречи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс», на которую пришел президент США. Глава государства и на Madison Square Garden сидел «в футляре» — за пуленепробиваемым стеклом.

21:33. Команды на поле. Они проводят предматчевую разминку. Организаторы втиснули ее между двумя частями церемонии закрытия чемпионата мира. Трибуны пока полупустые. На поле прошли выступления барабанщиков и брейк-дансеров. Позже публику развлекали рэперы Post Malone и Swae Lee.

21:24. Стартовые составы команд известны. Испанцы обошлись без изменений. В составе аргентинцев три перестановки по сравнению с полуфинальным матчем.

Сборная Испании. Вратарь: Унаи Симон. Защитники: Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья. Полузащитники: Фабиан Руис, Алекс Баэна, Родри. Нападающие: Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль.

Сборная Аргентины. Вратарь: Эмилиано Мартинес. Защитники: Николас Тальяфико, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Гонсало Монтьель. Полузащитники: Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Николас Гонсалес. Нападающие: Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Судья: Славко Винчич.

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Фото: John Sibley / Reuters

Фото: Ana Beltran / Reuters

Фото: John Sibley / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Фото: John Sibley / Reuters

Фото: Ana Beltran / Reuters

Фото: John Sibley / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

21:00. Добрый вечер! «Ъ» проведет онлайн-трансляцию финала крупнейшего чемпионата мира в истории. К MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси, с утра стекаются десятки тысяч болельщиков из Аргентины, Испании и других стран. Погода благоволит футболу — после дождливых последних дней небо прояснилось, температура воздуха держится около 26°C, качество воздуха заметно улучшилось.

Роман Левищев, Матвей Иващенко

Стартовый состав сборной Испании

Вратарь

Унаи Симон (23-й номер; «Атлетик Бильбао»)

Защитник

Марк Кукурелья (24; «Реал Мадрид»)

Защитник

Эмерик Лапорт (14; «Атлетик Бильбао»)

Защитник

Пау Кубарси (22; «Барселона»)

Защитник

Педро Порро (12; «Тоттенхэм»)

Полузащитник

Фабиан Руис (8; «ПСЖ»)

Полузащитник

Футболист Родри (16; «Манчестер Сити»)

Полузащитник

Алекс Баэна (15; «Атлетико Мадрид»)

Полузащитник

Дани Ольмо (10; «Барселона»)

Полузащитник

Ламин Ямаль (19; «Барселона»)

Нападающий

Микель Ойарсабаль (21; «Реал Сосьедад»)

Стартовый состав сборной Аргентины

Вратарь

Эмилиано Мартинес (23-й номер; «Астон Вилла»)

Защитник

Николас Тальяфико (3; «Лион»)

Защитник

Лисандро Мартинес (6; «Манчестер Юнайтед»)

Защитник

Кристиан Ромеро (13; «Тоттенхэм»)

Защитник

Гонсало Монтиэль (4; «Ривер Плейт»)

Полузащитник

Николас Гонсалес (15; «Ювентус»)

Полузащитник

Родриго Де Пауль (7; «Интер Майами»)

Полузащитник

Алексис Мак Аллистер (20; «Ливерпуль»)

Полузащитник

Энцо Фернандес (24; «Челси»)

Нападающий

Хулиан Альварес (9; «Атлетико Мадрид»)

Нападающий

Лионель Месси (10; «Интер Майами»)

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