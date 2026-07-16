Вице-президент Аргентины поддержала высказывание футбольной сборной о Фолклендах

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль заявила, что Фолклендские острова (аргентинский топоним — Мальвинские) принадлежат Буэнос-Айресу. Так она прокомментировала акцию аргентинских футболистов на чемпионате мира, которые после победы над Англией вынесли на поле плакат с лозунгом «Мальвины –- аргентинские».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты Аргентины с плакатом «Мальвины –- аргентинские»

Фото: Rebecca Blackwell / AP Футболисты Аргентины с плакатом «Мальвины –- аргентинские»

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Архипелаг в южной части Атлантического океана Великобритания называет Фолклендскими островами, Аргентина — Мальвинскими. В 1982 году между странами произошел двухнедельный военный конфликт из-за принадлежности территории. В настоящий момент Великобритания относит острова к числу своих заморских территорий, Аргентина — к провинции Огненная Земля.

«Мальвины — аргентинские! Нам запретили упоминать о них на стадионе, но забыли, что острова — всегда с нами: в нашей крови и наших сердцах»,— написала госпожа Вильярруэль в X. В другом посте она прикрепила видео с аргентинскими солдатами времен Фолклендской войны.

Накануне встречи сборной с англичанами вице-президент описала игру как матч против «пиратов-узурпаторов». Она добавила, что «не собирается быть политкорректной», поскольку «игра против англичан — это всегда нечто большее».

Перед началом матча полиция Атланты значительно усилила меры безопасности, поскольку мероприятию присвоили статус «самого высокого риска». Столкновения у стадиона все же произошли — после того, как аргентинские футболисты вынесли провокационный плакат.