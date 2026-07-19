Месси опубликовал послание перед матчем с Испанией в финале ЧМ-2026
Сборная Аргентины по футболу, вне зависимости от результата сегодняшнего матча в финале чемпионата мира, «уже написала историю, которую никто не сможет стереть». Об этом капитан сборной Лионель Месси написал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Спортсмен опубликовал общее фото всех игроков сборной и тренерского состава. «Самое прекрасное за все эти годы — это не только завоеванные титулы, но и путь, который мы прошли вместе... Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина!» — написал Месси.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Сегодня, 19 июля, состоится его финальный матч. В нем сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча начнется в 22:00 мск.
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Лионель Месси и его достижения в футболе
Участие Лионеля Месси в Чемпионате мира 2026 года изначально оставалось под вопросом из-за его возраста и состояния здоровья. Сам футболист заявлял в 2025 году, что примет решение об участии после предсезонных сборов, ориентируясь на самочувствие. Однако в мае 2026 года стало известно, что 38-летний Месси вошел в окончательную заявку сборной Аргентины, несмотря на недавнюю мышечную усталость. Этот чемпионат является для него шестым, что подчеркивает его спортивное долголетие.
Проведение чемпионата мира в США, Канаде и Мексике делает его почти домашним для Месси, так как он с 2023 года выступает за клуб «Интер Майами» в США. Его присутствие на турнире усиливает ажиотаж и интерес к футболу в Северной Америке. Ранее, в 2022 году, Месси привел сборную Аргентины к золоту на чемпионате мира в Катаре, где стал лучшим игроком турнира и забил семь голов. В 2021 году он также выиграл Кубок Америки, а в 2024 году повторно завоевал этот трофей, что принесло Аргентине серию из трех крупных побед.
На пути к финалу нынешнего чемпионата мира сборная Аргентины демонстрировала способность выигрывать матчи, даже уступая в счете, что некоторые наблюдатели связывают с «магией» Месси и его непредсказуемой игрой. Это привело к возникновению петиции, которую подписали миллионы человек, с требованием снять сборную Аргентины с турнира из-за предполагаемого необъективного судейства и «пристрастного отношения FIFA» к Месси и его команде. Несмотря на это, FIFA, как правило, игнорирует подобные акции, и дискуссии о возможном «заговоре» не влияют на ход турнира. Это дополнительно подогревает интерес к финальному противостоянию.