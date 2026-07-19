Месси опубликовал послание перед матчем с Испанией в финале ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу, вне зависимости от результата сегодняшнего матча в финале чемпионата мира, «уже написала историю, которую никто не сможет стереть». Об этом капитан сборной Лионель Месси написал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

Спортсмен опубликовал общее фото всех игроков сборной и тренерского состава. «Самое прекрасное за все эти годы — это не только завоеванные титулы, но и путь, который мы прошли вместе... Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина!» — написал Месси.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Сегодня, 19 июля, состоится его финальный матч. В нем сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча начнется в 22:00 мск.