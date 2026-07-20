«Обозленные лузеры аргентинцы даже отказались смотреть, как Испания получает кубок чемпионов мира»

Финал чемпионата мира по футболу, точнее, его итог — главная тема обсуждения в сегодняшних испанских и аргентинских газетах. О нем много пишут и в странах, сборные которых проиграли им в полуфинале. Испанцы, понятно, ликуют. Аргентинцы намекают на проблемы с судейством. Англичане отмечают неумение аргентинцев проигрывать, французы же довольны, что проиграли в полуфинале не кому-то, а новому чемпиону мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси (Аргентина)

Фото: Dylan Martinez / Reuters Лионель Месси (Аргентина)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

El Pais (Мадрид, Испания) Испания обретает бессмертие Испания теперь обрела бессмертие. Впервые она проявила себя в Южной Африке, продемонстрировав рождение своего блестящего стиля игры, который за десять лет превратился в ту феноменальную схему, с которой она выиграла чемпионат Европы 2014 года, а теперь и свой второй чемпионат мира… Первая звезда — предупреждение всему миру… Вторая же знаменует ее место в вечной славе футбола.

La Vanguardia (Барселона, Испания) Обретение стиля Справедливость — материя в высшей степени неуловимая в футболе — вняла отчаянным мольбам испанской сборной. Пусть и запоздало, в дополнительное время, но совершенно заслуженно подарив ей вторую звезду. «Ла Роха»… доминировала во всех аспектах игры так, словно этот матч был не финалом чемпионата мира, а встречей предварительного раунда между неравными соперниками. Против Испании работали только два фактора: Божественное Провидение в лице Дибу Мартинеса и судейство… Испания связывает свою нынешнюю победу на чемпионате мира с триумфом 2010 года. И тогда, и сейчас она говорит на одном языке, и это лучшее объяснение ее успеха. Пока другие страны после неудач ищут экзотические решения, искажающие их идентичность (лучший пример этого — Бразилия), испанская сборная остается верна себе.

La Derecha Diario (Буэнос-Айрес, Аргентина) Статистическая спорность финала: Испания не проиграла ни одного матча, который судил Славко Винчич Назначение Славко Винчича главным арбитром финального матча… вызвало перед игрой вопросы… После победы испанцев… спор стал еще острее. Помимо того, как он работал в течение этих 120 минут, (встает вопрос о том, что.— “Ъ”) ФИФА решила поставить на самый важный матч турнира арбитра с примечательной биографией: сборная Испании никогда не проигрывала матч под его судейством… Хоть и нет правила, запрещающего назначать арбитра, который ранее несколько раз судил матчи одной из команд-финалисток, и сама по себе статистика не служит доказательством каких-либо нарушений, этот выбор трудно оправдать с точки зрения имиджа и прозрачности, которые должен демонстрировать финал чемпионата мира.

Clarin (Буэнос-Айрес, Аргентина) Испания обыграла выдохшуюся в финале Аргентину и стала новым чемпионом мира: последний танец Месси закончился слезами Аргентина не могла вечно удерживать хрупкое равновесие. После долгой игры на грани срыв произошел… Теперь настало время задавать вопросы. Но сначала, конечно, «Скалонету» нужно поздравить, ведь она в очередной раз достойно представила страну и дала нам повод улыбаться. Однако ей так и не удалось обрести свою лучшую форму, и к финальному матчу она пришла практически без сил… Создается ощущение, что приближаются времена обновления и перемен. Но об этом позже. Сейчас же время поблагодарить команду, как это сделали тысячи зрителей на стадионе «МетЛайф».

The Sun (Лондон, Великобритания) Неспортивно обозленные лузеры аргентинцы даже отказались смотреть, как Испания получает кубок чемпионов мира, и быстро ушли под трибуны Лионель Месси и компания опозорились в финале своим результатом и поведением. Очевидно, что никакой симпатии между ними (аргентинцами и испанцами.— “Ъ”) не осталось к тому времени, когда (капитан испанской команды.— “Ъ”) Родри получал награду. После длившегося целую вечность ожидания, пока подготовят пьедестал и выйдет Дональд Трамп, Аргентина получила свои медали призеров от президента США и главы ФИФА. Но когда на пьедестал пригласили сборную Испании для получения медалей и кубка, аргентинские футболисты даже не повернулись. Они стояли спиной к сцене, сделав тем самым очередной недостойный жест.

Le Monde (Париж, Франция) Чемпионат мира-2026: Испания завоевала свою вторую звезду после финала, в котором Аргентина отказывалась играть Для футбольного матча нужны двое, а Испания — лучшая команда на чемпионате мира-2026 — была (в финале.— “Ъ”) одинока в своем стремлении контролировать мяч. Испанцы выиграли финал, в котором аргентинцы отказывались играть и который закончился обменом ударами после финального свистка, что подчеркнуло ожесточенность, с которой прошла эта встреча.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов